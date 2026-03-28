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為配合教育部推動國際人才培育政策，崑山科技大學在菲律賓馬尼拉設立「臺灣－菲律賓國際人才循環基地」據點，並於3月18日舉行揭牌儀式，正式宣告臺菲教育合作邁入新一階段，也替台灣技職教育國際布局再添一筆。揭牌儀式由崑山科大校長李天祥與菲律賓理工大學副校長Emanuel C. De Guzman共同主持，現場依當地習俗邀請神父進行祝福，為據點未來運作祈福，也展現跨文化交流的特色與尊重。此次活動吸引多所菲律賓大學代表出席，包括菲律賓理工大學、馬尼拉市立大學、東方大學、曼努埃爾．奎松大學、科迪勒拉大學、亞太學院、索索貢州立大學及布拉干州立大學等共8校，顯示雙方高教交流持續升溫。崑山科大表示，馬尼拉據點未來將提供新型專班相關資訊、申請輔導、產學合作媒合及學術交流平台，協助菲律賓學生掌握來台升學與就業機會，打造更完整的人才培育鏈。據點執行長朱孝業指出，未來也將透過實體活動擴大推廣效益，包括4月13日於馬尼拉SMX Convention Center舉辦的新型專班教育展，進一步深化雙邊合作。教育部自2024年起陸續在越南、印尼、菲律賓及泰國設立國際人才循環基地，透過海外據點推動「新型專班」，並提供華語先修課程，提升國際學生來台就學與留台發展的意願。菲律賓基地則由多所台灣大專校院共同參與，崑山科大擔任副召學校，與總召學校中興大學等單位協力建立招生與輔導網絡。崑山科大指出，馬尼拉據點選址於大學密集區域，交通便利，具備串聯周邊高教機構的優勢，將成為推動台灣技職教育國際化的重要窗口。李天祥表示，此據點不僅是新型專班海外布局的重要里程碑，更是深化台菲教育合作的關鍵橋樑；菲方代表也認為，將有助於促進學生交流與人才培育，創造雙贏局面。崑山科大強調，未來將持續透過海外據點拓展國際合作，整合產學資源，提供更多升學與培訓機會，培育具備國際競爭力的人才。