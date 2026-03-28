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泰國佛教界近期爭議事件頻傳，位於黎府的一間寺廟遭揭發疑似假藉宗教儀式從事不當行為，並且涉及性侵案件，引發當地社會高度關注。涉案的65歲住持松猜（Somchai Taechapanyo）與一名男性助手，被指控長期利用「法事」名義誘騙年長男性上門，進而實施不法行為。根據泰國媒體報導，事件發生在巴沖縣一處寺院，當地信眾指出，松猜與助手阿春（Chon）關係密切，平時在寺內互動頻繁，甚至出現牽手、共同進出僧寮等親密舉動，早已引起其他僧人側目。進一步調查發現，阿春疑似鎖定社區內60歲以上男性，宣稱可透過特殊「魅力儀式」改善夫妻關係，吸引對婚姻不順感到困擾的長者參與。實際上，部分受害者指稱，在儀式過程中被要求配合不當行為，甚至遭到侵犯。其中一名受害者（化名阿丹）向媒體表示，他曾在深夜被帶入住持住所，對方以儀式為由要求配合相關行為。事後還提供一塊僧侶使用的布料，聲稱具有特殊效果，要求帶回使用，讓他事後察覺異常，憤而揭發整起事件。事件曝光後，引發當地居民與信徒強烈反彈。寺內人員透露，過去曾多次勸阻相關行為，但未獲改善。隨著輿論持續延燒，松猜已離開寺院並辭去僧職，對所有指控則全盤否認。目前泰國國家佛教辦公室尚未對此案發表正式說明。由於當事人已離開僧團，後續是否進一步追究法律責任，仍有待觀察。