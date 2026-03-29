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▲晚安小雞直播關閉前，拍到2名員警在廢棄醫院外等著他。（圖／晚安小雞臉書）

網紅晚安小雞結束柬埔寨刑期返台後重啟廢墟探險，昨（28）日晚間首開直播，結果立即出事，遭網友截圖向警方檢舉，在直播尾聲直接被員警帶回派出所製作筆錄。他坦言這種廢墟探險本就踩在法律邊緣，對突發情況已有心理準備，感嘆在台發展受限，自嘲「只能怪自己」。他透露未來將轉往國外拍攝，認為海外環境較寬鬆，強調會持續尋找創作空間，重新出發。晚安小雞昨晚前往一間廢棄醫院探險，他先在外面說了關於醫院的靈異故事後，才帶著頭燈緩緩進入，四處閒逛約1小時，準備要結束探險時，就發現有2名員警在外面等他，要求他關閉直播，晚安小雞只好連忙說「不好意思，不好意思」，接著就被警方帶回警局做筆錄。晚安小雞也隨即在臉書發文，回報情況，「哥姐我沒事，探險這一路本來就是走在灰色地帶，這種事總有一天還是會遇到的」，他說自己知道去廢墟探險本來就有風險，早就做好心理準備，「只是可能以後我在台灣探險的機率會比較小了」。晚安小雞自認因為曾在柬埔寨犯下錯誤，導致觀感不佳，讓他已經不適合在台灣生存，他不能怪別人，只能怪自己，所以他也早就規劃要去海外其他國家探險，要大家再等等他。晚安小雞也透露警方會看到他的直播是因為有人檢舉，「看來…我…是誰都躲不掉的…！既然躲不掉就勇敢面對吧！雖然重新爬起來這條路很難走…但…小雞會努力生存下去的！」而他這支直播探險影片目前在臉書已累積53萬觀看數，可見他的復出還是有不少粉絲關注。