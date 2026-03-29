我是廣告 請繼續往下閱讀

美國、以色列與伊朗戰爭未停歇，葉門叛軍胡塞組織參戰，並揚言封鎖連接紅海南部與亞丁灣的曼德海峽，若遭封鎖，那相當於中東兩大對外通道都被阻斷，國際天然氣及油價應聲大漲。經濟部表示，4月份液化石油氣（LPG）價格將維持不調漲，減輕民生負擔，並也確保石化上游原料及下游塑膠包材的供應需求，避免國內掀起「塑膠袋缺貨之亂」。受伊朗支持的「胡塞」組織27 日表示，若伊朗持續遭攻擊、更多國家加入美以攻勢、胡塞將選擇參與戰爭，甚至封鎖連接紅海南部與亞丁灣的曼德海峽，重演2023年的紅海危機。這也代表沙烏地阿拉伯在波斯灣及紅海的兩條聯外水路將阻斷。國際原油價格應聲齊漲，布蘭特原油價格（Brent）來到每桶105.32美元；西德州原油價格（WTI）來到美元99.64美元，緊扣百元關卡；攸關東北亞的JKM液化天然氣期貨價格也重返20美元／MMBtu。中油昨日表示，30日凌晨零時起至4月5日晚上12時止，汽、柴油價格各調漲1.7元及1.5元；迄3月29日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，中油預估汽、柴油合計吸收金額逾69.9億元。經濟部昨（28）日晚間表示，有關近期外界關心石化上游原料及下游塑膠包材的供應需求，經濟部與地方政府密切追蹤石化產業動態及終端市場供貨情形，並積極與台塑石化公司及中油公司溝通聯繫，將採取以下應變措施。第一，經濟部與台塑石化公司積極協調，公司表示將配合政府穩定物價政策，4月份LPG價格將維持不調漲，以減輕民生負擔；在石化上游原料方面，台塑石化公司確保所生產的乙烯及丙烯，持續供應給國內下游供應鏈廠商。至於丁二烯的缺口部分，因過去有部分仰賴進口，公司正積極尋求生產及進口的調度方案，優先滿足國內市場需求。中油為滿足石化下游的料源需求，中油公司四輕工場規劃提前至4月1日開爐，預估乙烯每月供應量將從原先的6萬多公噸，提升至7.9萬公噸，可望紓緩4 月石化下游原料的部份缺口。中油公司三座芳香烴工場在3月至6月之間，將持續穩定操作，亦搭配減少外銷以及船期彈性調動等措施，優先將原料留供國內業者使用，來供應國內對甲苯及二甲苯的需求。中油公司亦表示，針對塗料、印刷及清潔等相關產業所需的溶劑，如脂族類及油漆類的溶劑產品，以目前的庫存及原料生產，確認可足量供應市場需求至8月底，請相關廠商放心。而石化產品下游民生所需的塑膠包材（如塑膠袋、膠膜及容器等），目前零售通路庫存充足，並已協調國內備妥產能，可依需求彈性增產。針對上游料源供應不順而發生缺料之製造業者，可透過本部成立之專線電話協助媒合(02-2701-1669轉105~107)，加速供應調度。