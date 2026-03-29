我是廣告 請繼續往下閱讀

六福村樂園免費玩！六福集團股東會紀念品 8萬人爽領破千元

▲中鋼公司今年股東會紀念品是7-11「統一超商50元商品卡」，百萬股民十分意外。(資料照／記者黃守作攝)

小確幸沒了！中鋼股東會紀念品：7-11超商50元商品卡

民眾最關心2026各大企業股東紀念品，集中鎖定3月股東會旺季，六福集團（2705）也公告了年度股東會紀念品，今年逾8.2萬股民可領取「六福村主題樂園門票」一張，價值破千元、相當於免費玩六福村主題樂園，實在太開心了。對比過去被封為「股東紀念品人氣王」的中鋼公司（2002），今年確定發放7-11「統一超商50元商品卡」，倒是讓許多人感嘆小確幸沒了。3月旺季持續發表年度股東會紀念品，六福集團確定發出「六福村主題樂園門票」一張，2026年逾8.2萬股民可領到價值破千元大禮，相當於免費玩一次六福村主題樂園。而持股未滿1000股的股東，可透過親自出席股東會或以電子方式行使表決權領取。提醒大家，股東會紀念品送的這張門票，不適用於六福村水樂園，使用期間為2026年6月8日至6月12日。另外，根據六福集團公告，今年股東會預計5月28日召開，最後過戶日雖為今天3月29日，但因適逢星期例假日，已確定提前截止。由於已超過最後買進日，因此僅有目前逾8.2萬股民確定可享有今年股東會紀念品優惠。有「股東紀念品人氣王」之稱的中鋼公司，過去多發送精緻實用的熱門神品，從晴雨兩用傘、精緻鈦環保餐具、抗菌鋼杯等，被百萬股民讚爆「有領就賺到」。原本今年眾人期待值超高，日前中鋼公告確定發放7-11「統一超商50元商品卡」，讓許多人感嘆小確幸沒了；雖然等同現金相當實用，還破天荒導入數位化電子投票領取服務，不用辛苦現場排隊領取。但失去具巧思設計的實體紀念品驚喜，仍讓許多股民難掩失望。