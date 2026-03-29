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美國總統川普（Donald Trump）即將在5月訪問中國，並與中國國家主席習近平會面，近來在一場會議上稱，美中保持很好的商業關係。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，有人將川普言論解讀為「親中」，但此說法過於表面，並強調，美中競爭已屬結構性對立，台灣應審慎判讀，避免被片面訊息誤導。矢板明夫在臉書上發文提到，川普普近日公開稱讚習近平，強調美中之間「建立了良好的商業關係」，並表達對其領導能力的尊重。他指出，川普的發言迅速被部分中國輿論與台灣親中人士解讀為「川普親中」，甚至延伸出「反中已無必要」的結論。「然而，若結合過往經驗與政策脈絡來看，這種解讀顯然過於表面，甚至可以說是刻意誤讀。」矢板明夫回顧，川普於2017年11月8日至10日以國事訪問形式訪問中國，當時中方高規格接待，不僅安排故宮博物院閉館迎賓，還舉行盛大歡迎儀式。川普多次公開稱讚習近平，中國官方與媒體一度認為，美中關係將進入新的合作階段。然而，情勢很快反轉，川普返國後不久，便於2018年啟動對中貿易戰，對中國輸美商品加徵關稅，並擴大至科技、投資與供應鏈領域，徹底改變雙邊關係走向。矢板明夫分析，這種「先禮後兵」，正是川普一貫的談判手法。他引述曾任白宮國家安全會議中國事務主任的余茂春說法指出，川普並不傾向公開衝突，而是理解對手心理，特別是重視「面子」的政權，因此在語言上往往採取友好姿態與讚美，以降低對方戒心，為後續談判創造空間。「但在核心利益與結構性問題上，川普從未真正讓步。」矢板明夫認為，川普目前再次釋出善意，應視為一種策略性鋪陳，而非政策轉向。尤其川普預計在5月中旬訪問中國之前，釋放緩和訊號，有助於營造談判氛圍並爭取籌碼。他也強調，美中對立早已進入結構性競爭，從科技限制、產業鏈重組，到印太戰略與軍事部署，美國對中國的戰略防範已成為跨黨派共識。即使語言上出現短暫緩和，也不可能改變這一大方向。矢板明夫進一步表示，「對台灣而言，更需要保持清醒判斷。」他指出，川普的發言，不應被簡化為「親中」或「反中」的情緒標籤，而應從其談判邏輯與戰略目標來理解。「真正影響台灣安全與國際地位的，是美國整體對中政策與印太布局。」最後，矢板明夫表示，「在結構性對立未解的情況下，美中競爭只會持續深化。面對各種訊號與輿論操作，台灣社會確實需要擦亮眼睛，避免被片段資訊牽動判斷，錯失對大局的理解。」