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▲安普賢（如圖）曾和Jisoo交往2個月。（圖／安普賢IG@bohyunahn）

▲Jisoo認為愛情最重要的一件事就是付出不要求回報，否則痛苦的只會是自己。（圖／Jisoo IG@sooyaaa__）

人氣韓團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）曾和大她8歲的37歲男演員安普賢交往，但兩人的戀情因為見光死的關係，短短2個月就告吹。本來不少CP粉還在期待他們會復合，但Jisoo近日受訪時談到感情觀，直言自己是不吃回頭草的人，一旦分手就不會想和對方再續前緣，果斷一句話等同宣告安普賢沒戲了。Jisoo近日接受《Harper's BAZAAR Korea》專訪，她隨機抽取粉絲們的提問，有人問她：「可以跟分手的前任復合嗎？」Jisoo立刻用手比叉叉，大喊一句「NO！」直言自己是不吃回頭草的類型，更理性分析：「」。這段回答讓人不禁聯想到她與安普賢的戀情，兩人在2023年的8月被韓媒《Dispatch》拍到私下約會的照片，Jisoo所屬公司YG娛樂當時回應：「兩人正在逐漸互相了解，充滿著良好的感情。請大家用溫暖的目光關注他們。」但由男女雙方知名度相差太多的關係，引來不少粉絲批評男方，更無法接受Jisoo戀愛的事實，讓Jisoo和安普賢都備感壓力，最終雙方在同年10月就被知情人士爆料已經分手了，2個月的超短命戀情讓人錯愕。而在這次的專訪當中，Jisoo也被問道：「愛情中最重要的什麼？」她回應：「至於比較重視工作還是愛情，Jisoo回答：「我愛自己。」可見她的思考非常透澈，是個不求回報、做出決定就不會反悔的人，個性非常單純直接，不會沉溺在情感中。這段訪談曝光後也讓粉絲大讚Jisoo簡直是「人間清醒」，價值觀和感情觀都值得讓人欣賞。