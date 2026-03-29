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秀中華職棒門票！買漢堡王「免費送雞塊」現賺55元

▲憑中華職棒門票買漢堡王「免費送雞塊」。（圖／記者蕭涵云攝）

應援運動賽事！樂天小香港：台北大巨蛋新品「第二件7折」

2026中華職棒開打！喜歡看棒球的球迷們門票不要丟，現在憑門票到漢堡王買華堡套餐「免費送4塊雞塊」；台北大巨蛋餐廳樂天小香港表示，熱血應援運動賽事，只要與應援物、球衣拍照，或寫下中職賽季應援話語，可享新品「第二件7折」優惠，本文整理美食加菜優惠一次看。台鋼漢堡王支持台鋼雄鷹，官方表示，因應中華職棒開打，（紙本票、電子票皆可），，相當於現賺55元爽加菜。提醒大家，此活動雖然不適用於其他優惠活動，但可與台鋼雄鷹主場門票背面優惠併用喔！不適用於機場內、科技廠內、兒童樂園等店，詳情請洽門市；此為特殊折扣，恕不提供客製。位於台北大巨蛋的樂天小香港表示，熱血應援中華職棒，只要追蹤樂天小香港FB或IG，與中職應援物、球衣拍照、或寫下中職賽季的應援話語，將照片分享至IG限時動態或貼文，#小香港應援上場 並標註小香港FB或IG；可享內用或外帶任點兩款新品，「第二件新品7折」優惠。提醒大家，內用或外帶皆可參與活動；第二件新品7折優惠以價低者做折扣，內用服務費10%以原價計算；此活動不可與其他優惠活動合併使用；活動辦法依現場公告為主。