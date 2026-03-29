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▲陳美鳳（前排右2）分享與多位友人的聚餐合照。（圖／陳美鳳 MeiFen﻿ FB）

69歲藝人陳美鳳有「台灣最美歐巴桑」的稱號，不變美貌與好身材一直是大眾討論的焦點。但其實她也經歷過婚變，還曾遠赴美國打了4年的離婚官司。而今（29）日，陳美鳳PO出與台灣虎航董事長黃世惠等人的合照後，也提到當時的婚變，當年她不僅要跨海到紐約打官司，同時還要拍八點檔，讓她心力交瘁，感到心痛又難熬。但她也樂觀認為，若不是經歷過那場痛苦，也不會認識這些好友，直呼「一切都是最好的安排」。陳美鳳在今日於FB分享多張與友人聚餐的合照，提到了當年跨海打離婚官司的事情，「當時要拍八點檔外還要面對紐約官司，真的心力交瘁，很辛苦很心痛很難熬！真的是～多麼痛的領悟啊！」但樂觀的她也表示換個角度想，如果沒有經歷那場官司，可能就不會透過知名造型師梅林，與黃世惠董事長夫婦結緣，「鳳鳳覺得一切都是最好的安排」。陳美鳳也感謝夫妻倆在紐約時期的陪伴，以及所有幫助過自己的貴人，「讓我們的情誼巨續幸福下去喔」。而照片中陳美鳳打扮休閒，戴著一頂黑色棒球帽配上眼鏡，看起來非常年輕，身上穿的則是虎航的招牌灰色飛行夾克。陳美鳳也感謝夫妻倆的贈禮，「虎航外套好看！謝謝黃董事長」。陳美鳳與他們的友情，也感動了許多網友，「從前的經歷都是現在的養分～揮別不好的人事物，會得到更美好的人生～」、「貴人相助陪伴真幸福」。陳美鳳與前夫David（徐福慶）於2003年在美國祕婚後，在2012年因前夫偷吃而爆發婚變，隨後五度赴美打了4年的離婚官司，礙於美國法律得付和解金，對方還要求她一半財產，直到2016年3月才於美國正式達成和解，澈底終結這段婚姻。陳美鳳也曾大吐苦水嗆前夫，「這個男的對這個家完全沒有貢獻，他沒有付出半毛錢，通通都是我辛苦賺的」，還說對方就是貪，不過能恢復自由身是最好，陳美鳳也不糾結錢的事，樂觀表示「再賺就好了！」