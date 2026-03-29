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李雅英首本寫真辣翻 想送媽媽原因超貼心

▲李雅英（如圖）除了想將寫真集獻給粉絲們，她還透露最想送給媽媽，希望媽媽想見她時能看看照片。（圖／尖端出版社提供）

李雅英來台應援3年 鬆口續留關鍵

▲李雅英（右1）身為新任國際組組長，表示想帶著其他韓籍成員來趟台灣離島旅行。（圖／記者林柏年攝影）

富邦啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員李雅英來台3年，近日發行首本寫真書《沿著海，遇見你：英為你心動》，她罕見展現性感，穿上襯衫露出雪白美腿、挖洞洋裝放送事業線等，讓粉絲看了大飽眼福。李雅英不僅成為Fubon Angels國際組組長，日前還發行個人首本寫真書，勾勒出她對台灣最真摯的情感。李雅英在照片中罕見曝光性感一面，身穿泳裝、男友襯衫等，大方露出傲人身材，辣度破表！她也鬆口想把這本書獻給一直愛著她的粉絲們，但是如果只能送給一個人，李雅英最想把寫真集送給媽媽，她說：「一方面想展現給媽媽我漂亮的樣子，另一方面媽媽想見我的時候 ，不管什麼時候都可以看到照片。」看得出來母女感情深厚。這次在寫真書中，李雅英呈現多種不同樣貌，被問到最滿意自己身上哪點？她害羞說：「我想是我的smile（笑容）～很多人說看到我笑的時候可以得到力量，所以我也一直用笑的樣子把好心情給大家。」而來台應援3年的她，讓人好奇未來是否會一直在台灣發展，對此李雅英直說自己非常喜歡溫暖的天氣、常常去南部，「在這裡的每天都真的很幸福，如果大家一直為我應援的話，我應該可以一直在台灣繼續活動吧」，這也是她啦啦隊職涯中，第一次在同個球團待了三年，直呼「真的很特別！我還是很期待這個球季」。日前富邦「韓籍五本柱」正式合體亮相，李雅英身為新任國際組組長，她也展現親和力，表示想帶著其他韓籍成員來趟台灣離島旅行，以大姐姐的身分持續帶給大家最有活力的應援。