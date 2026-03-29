美伊戰爭持續延燒，並切斷了運載全球五分之一能源市場的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），導致國際油價大漲。隨著荷姆茲海峽航運受阻，巴基斯坦喀拉蚩港（Karachi port）的轉運貨物量出現顯著上升。航運公司被迫改道，加上伊斯蘭馬巴德政府對港口費用提供折扣，吸引全球航運業者將航線轉向這座阿拉伯海港口，使巴基斯坦成為港口收益的最大得利者。
根據日經亞洲報導，巴基斯坦聯邦海洋事務部部長喬杜里（Muhammad Junaid Anwar Chaudhry）聲明指出，喀拉蚩港在2025年全年僅處理約8300個轉運貨櫃，但在過去24天內，已處理相當於8313個貨櫃的貨物。
由於荷姆茲海峽危機，使得阿拉伯聯合大公國杜拜酋長國的傑伯阿里港（Jebel Ali Port）、阿曼的沙拉拉港（Salalah Port）等波斯灣港口的服務受挫，承運商不得不改道至其他港口轉運，開始在喀拉蚩卸貨。
傳統樞紐癱瘓 地理優勢顯現
聖奧拉夫學院（St. Olaf College）經濟學助理教授Naafey Sardar 表示，中東衝突使得杜拜傑貝阿里港（Jebel Ali）等傳統海灣樞紐無法運作，喀拉蚩因地理位置鄰近而受惠，這將轉化為更高的港口規費收入。
在喀拉蚩經營貿易諮詢公司的阿薩德（Ali Asad）表示，全球主要港口營運商和航運公司，在巴基斯坦都已建立成熟的運作模式，「這些商業連結原本就存在，當危機發生時，他們能立即利用既有機制，把貨物轉往巴基斯坦，而不需要從零開始。」
阿薩德補充說，由於巴基斯坦與阿富汗邊境關閉，導致原本的過境貿易幾乎停擺，因此港口碼頭目前有充足的空間容納大量轉運貨物。
政策激勵：60%的規費折扣
為了爭取轉運需求，巴基斯坦政府宣布自3月18日起提供高達60%的港口費折扣。
曾為海灣合作委員會（GCC）政府提供財務建議的經濟學家阿夫薩爾（Aqdas Afzal） 認為，這項財政激勵措施對航商來說具有「不可抗拒的成本誘惑」。但他警告，若要將此趨勢轉化為長期優勢，必須將這些臨時優惠納入穩定的長期政策框架。
阿薩德認為，轉運量的暴增證明了巴基斯坦可靠處理國際貨物的能力，有助於將其定位為海灣樞紐之外的替代方案。
不過，巴基斯坦整體的基礎建設並不完善。曾在波斯灣地區工作的資深金融專家拉拉尼（Saleem Lalani）強調，港口是多元物流基礎設施的一部分，其他建設還包含貨櫃泊位、倉儲、鐵路、公路，巴基斯坦若要維持高運量，需要在物流價值鏈上進行大規模投資，而政府的預算拮据可能成為阻礙。
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由於荷姆茲海峽危機，使得阿拉伯聯合大公國杜拜酋長國的傑伯阿里港（Jebel Ali Port）、阿曼的沙拉拉港（Salalah Port）等波斯灣港口的服務受挫，承運商不得不改道至其他港口轉運，開始在喀拉蚩卸貨。
傳統樞紐癱瘓 地理優勢顯現
聖奧拉夫學院（St. Olaf College）經濟學助理教授Naafey Sardar 表示，中東衝突使得杜拜傑貝阿里港（Jebel Ali）等傳統海灣樞紐無法運作，喀拉蚩因地理位置鄰近而受惠，這將轉化為更高的港口規費收入。
在喀拉蚩經營貿易諮詢公司的阿薩德（Ali Asad）表示，全球主要港口營運商和航運公司，在巴基斯坦都已建立成熟的運作模式，「這些商業連結原本就存在，當危機發生時，他們能立即利用既有機制，把貨物轉往巴基斯坦，而不需要從零開始。」
阿薩德補充說，由於巴基斯坦與阿富汗邊境關閉，導致原本的過境貿易幾乎停擺，因此港口碼頭目前有充足的空間容納大量轉運貨物。
政策激勵：60%的規費折扣
為了爭取轉運需求，巴基斯坦政府宣布自3月18日起提供高達60%的港口費折扣。
曾為海灣合作委員會（GCC）政府提供財務建議的經濟學家阿夫薩爾（Aqdas Afzal） 認為，這項財政激勵措施對航商來說具有「不可抗拒的成本誘惑」。但他警告，若要將此趨勢轉化為長期優勢，必須將這些臨時優惠納入穩定的長期政策框架。
阿薩德認為，轉運量的暴增證明了巴基斯坦可靠處理國際貨物的能力，有助於將其定位為海灣樞紐之外的替代方案。
不過，巴基斯坦整體的基礎建設並不完善。曾在波斯灣地區工作的資深金融專家拉拉尼（Saleem Lalani）強調，港口是多元物流基礎設施的一部分，其他建設還包含貨櫃泊位、倉儲、鐵路、公路，巴基斯坦若要維持高運量，需要在物流價值鏈上進行大規模投資，而政府的預算拮据可能成為阻礙。
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