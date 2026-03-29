2026年清明連假即將在下周到來，今年清明連假從4月3日（五）至4月6日（一），形成4天假期，若自行請假4天，還能創造10天連續假期。但不少民眾不免好奇4月3日為何放假、清明節是哪一天以及如何請假最好？《NOWNEWS今日新聞》整理2026行事曆資訊，包括2026連假、2026請假攻略等，帶領讀者快速讀懂最新行事曆。
📍清明連假休幾天？清明節幾號？
根據行政院人事行政總處公布2026（115年）行事曆，今年清明連假從4月3日（五）至4月6日（一），共有4天假期，其中4月5日（日）為清明節。
📍清明連假4/3、4/6為何放假？
行政院在2025年下半年拍板刪除「調整上班日換放假日」規定，正式進入「補假不補班」新世代，如果國定假日落在星期六或星期日，就向前或向後補假一天，本次4月4日兒童節為星期六，因此前一日4月3日（五）需補假；而清明節為星期日，因此選在後一日4月6日（一）補假，形成4天假期。
📍2026清明連假請假攻略：爽放10天超長
清明連假雖然有4天，但若再請3月30日（一）到4月2日（四）4天上班日，即可連休10天，自創更長連假。
📍2026行事曆上半年連假有哪些？剩7大連假一次看
根據行政院人事行政總處行事曆資訊，今年除了元旦沒有連假之外，其餘日子通通皆有，多達9大連假可以爽放，其中2026上半年到6月底有「兒童節及清明連假、勞動節連假、端午節」3大連假可運用，其中兒童節清明連假放4天、勞動節連假、端午連假各有3天假期。
🟡兒童節及清明節：4/3（五）至4/6（一）共4天
🟡勞動節：5/1（五）至5/3（日）共3天
🟡端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天
🟡中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天
🟡國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天
🟡光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天
🟡行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天
📍2026年行事曆請假攻略
🟡清明+兒童節請4休10：請4月7日至10日，10天連假
🟡勞動節請4休9：請4月27至30日，9天連假
🟡端午節請4休9：請8月15日至18日，9天連假
🟡中秋節+教師節請4休10：請9月21日至24日，10天連假
🟡國慶日請4休9：請10月5日至8日，9天連假
🟡光復節請4休9：請10月27日至30日，9天連假
🟡行憲紀念日請4休10：請12月28日至31日，10天連假
資料來源：行政院人事行政總處
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根據行政院人事行政總處公布2026（115年）行事曆，今年清明連假從4月3日（五）至4月6日（一），共有4天假期，其中4月5日（日）為清明節。
行政院在2025年下半年拍板刪除「調整上班日換放假日」規定，正式進入「補假不補班」新世代，如果國定假日落在星期六或星期日，就向前或向後補假一天，本次4月4日兒童節為星期六，因此前一日4月3日（五）需補假；而清明節為星期日，因此選在後一日4月6日（一）補假，形成4天假期。
📍2026清明連假請假攻略：爽放10天超長
清明連假雖然有4天，但若再請3月30日（一）到4月2日（四）4天上班日，即可連休10天，自創更長連假。
根據行政院人事行政總處行事曆資訊，今年除了元旦沒有連假之外，其餘日子通通皆有，多達9大連假可以爽放，其中2026上半年到6月底有「兒童節及清明連假、勞動節連假、端午節」3大連假可運用，其中兒童節清明連假放4天、勞動節連假、端午連假各有3天假期。
🟡兒童節及清明節：4/3（五）至4/6（一）共4天
🟡勞動節：5/1（五）至5/3（日）共3天
🟡端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天
🟡中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天
🟡國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天
🟡光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天
🟡行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天
🟡清明+兒童節請4休10：請4月7日至10日，10天連假
🟡勞動節請4休9：請4月27至30日，9天連假
🟡端午節請4休9：請8月15日至18日，9天連假
🟡中秋節+教師節請4休10：請9月21日至24日，10天連假
🟡國慶日請4休9：請10月5日至8日，9天連假
🟡光復節請4休9：請10月27日至30日，9天連假
🟡行憲紀念日請4休10：請12月28日至31日，10天連假