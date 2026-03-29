美國與以色列聯手打擊伊朗行動已屆滿一個月，外界仍試圖摸清美國總統（Donald Trump）的真實策略。川普過去只需要隻字片語或一則社群貼文，就能引發油價劇烈波動，因為投資者總是在其言論中尋找衝突升級或終結的蛛絲馬跡。不過近期川普的「口頭干預」似乎漸漸失效，交易員對其言論愈發抱持懷疑態度。
根據英國廣播公司（BBC）報導，在美國2月28日對伊朗發動攻擊前，全球油價約為每桶72美元。上週3月19日一度飆升至每桶118美元，截至27日下午，約為每桶112美元，仍遠高於戰前水準，相比開戰前漲幅約55%。
專家分析：當外交辭令變成「價格操縱」
在開戰的這一個月以來，川普的言論、社群貼文，都會引發油價波動。當川普語氣轉趨強硬時價格飆升，而當其言論降溫時則回落。
投資機構Quilter Cheviot的投資經理雷蒙（Jonathan Raymond）指出，能源價格已成為更廣泛地緣政治與經濟風險的「代理指標」。他指出，考量油價上升所帶來的重大經濟風險，市場對這些訊號保持高度敏感是合理的。
他表示：「投資人正試圖為真正的不確定性定價，市場看似緊張或混亂，但實際上是在即時管理事件風險，而石油正處於核心位置。」
不過Bahnsen集團的斯齊特爾（Brian Szytel）則有不同看法。他認為投資者很難據此進行交易，因為川普的部分評論似乎旨在「影響油價」而非「傳達政策」。
斯齊特爾直言：「俗話說，戰爭中的第一個受害者就是真相。我懷疑那些關於『建設性對話』與否的口水戰，核心目的只是為了波動油價。」
為什麼市場不再買帳？
美股26日出現自伊朗戰爭以來最大跌幅數分鐘後，川普表示與伊朗的談判「進展非常順利」，並將對伊朗能源基礎設施的軍事打擊延後至4月6日，但油價卻依然持續上漲。
荷蘭合作銀行（Rabobank）外匯策略主管佛利（Jane Foley）認為，市場反應正變得「愈發冷淡」，原因在於川普單方面的保證與德黑蘭方面的毫無回應之間存在「巨大鴻溝」，市場反應正變得「愈來愈溫和」。
她說：「從整體觀感來看，許多投資人仍看不到衝突短期內結束的可能，市場依然焦慮。」
AJ Bell 的投資總監莫德（Russ Mould）表示，市場早已習慣川普「一看到政治、股市或經濟出現麻煩就變卦」的作風。他說：「一種懷疑論、甚至是不折不扣的犬儒主義（Cynicism），正悄悄滲透進市場的情緒邊緣。」
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專家分析：當外交辭令變成「價格操縱」
在開戰的這一個月以來，川普的言論、社群貼文，都會引發油價波動。當川普語氣轉趨強硬時價格飆升，而當其言論降溫時則回落。
投資機構Quilter Cheviot的投資經理雷蒙（Jonathan Raymond）指出，能源價格已成為更廣泛地緣政治與經濟風險的「代理指標」。他指出，考量油價上升所帶來的重大經濟風險，市場對這些訊號保持高度敏感是合理的。
他表示：「投資人正試圖為真正的不確定性定價，市場看似緊張或混亂，但實際上是在即時管理事件風險，而石油正處於核心位置。」
不過Bahnsen集團的斯齊特爾（Brian Szytel）則有不同看法。他認為投資者很難據此進行交易，因為川普的部分評論似乎旨在「影響油價」而非「傳達政策」。
斯齊特爾直言：「俗話說，戰爭中的第一個受害者就是真相。我懷疑那些關於『建設性對話』與否的口水戰，核心目的只是為了波動油價。」
為什麼市場不再買帳？
美股26日出現自伊朗戰爭以來最大跌幅數分鐘後，川普表示與伊朗的談判「進展非常順利」，並將對伊朗能源基礎設施的軍事打擊延後至4月6日，但油價卻依然持續上漲。
荷蘭合作銀行（Rabobank）外匯策略主管佛利（Jane Foley）認為，市場反應正變得「愈發冷淡」，原因在於川普單方面的保證與德黑蘭方面的毫無回應之間存在「巨大鴻溝」，市場反應正變得「愈來愈溫和」。
她說：「從整體觀感來看，許多投資人仍看不到衝突短期內結束的可能，市場依然焦慮。」
AJ Bell 的投資總監莫德（Russ Mould）表示，市場早已習慣川普「一看到政治、股市或經濟出現麻煩就變卦」的作風。他說：「一種懷疑論、甚至是不折不扣的犬儒主義（Cynicism），正悄悄滲透進市場的情緒邊緣。」
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