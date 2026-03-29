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觀世音菩薩一年有三大吉日，各有象徵意義：

▲蘋果、香蕉、水梨與鮮花象徵平安招財，水果選單數最開運。（示意圖／由 AI 生成）

2026財運大發！觀音誕辰當天「3生肖」最旺

觀音媽生日「4大禁忌」千萬別踩！

▲觀音媽生日拜拜時間在上午9點至下午1點陽氣最旺，4大禁忌千萬別踩。（示意圖／shutterstock）

2026觀世音菩薩誕辰即將到來！國曆4月6日（農曆二月十九）是台灣民間最受歡迎的「觀音媽」生日。觀世音菩薩以大慈大悲聞名，信眾親切稱為「觀音大士」。無論祈求平安、求子、求健康或轉運財源，這天都是最佳感應時機。本文整理完整拜拜流程、供品建議、生肖求財秘訣與在家祭拜要點，一文掌握開運先機。象徵新生，最適合求子嗣、孩子健康與智慧。祈求心靈平靜、事業圓滿。：象徵轉化開創，適合想改運的民眾。民俗專家指出，觀世音菩薩誕辰是開運最佳時機。供品首重清淨與誠心，全素、無酒、無葷。水果建議選單數（如3或5樣），詳細清單如下：◾蘋果：象徵平安。◾香蕉：諧音「招」，招福招財。◾水梨：代表「來利」、財源滾滾。◾柳丁／橘子：吉利圓滿。◾葡萄：多子多福、圓滿豐盛。◾火龍果：活力旺盛、好運連連。其他可選蓮霧（清淨）、水梨等。鮮花選蓮花、蘭花、香水百合或水仙，象徵純潔；嚴禁帶刺植物如玫瑰。特別開運食物包括豆腐（諧音「頭富」，帶來福氣財氣）、各式蔬菜（寓意「蔬福」舒服）、發糕或壽桃（象徵發財）。可再添三杯清茶，增添誠敬。根據命理專家分析，觀音誕辰當天磁場強大，有「3生肖」特別容易獲得加持，財運翻倍：◾生肖豬：適合請教理財專家，穩健累積財富並克制物慾。◾生肖羊：正財大旺，可將閒置資金多元投資，小額試水溫找出最佳模式。◾生肖雞：適合穩健型商品定期定額長投，穩紮穩打即可獲利。拜拜時明確說出財務目標，誦念「觀世音菩薩」聖號108遍，或準備發糕、壽桃助運。拜拜時間建議上午9:00至下午13:00，陽氣最旺、最易感應。◾衣衫不整：穿著端莊，避免暴露、全黑或奇裝異服。◾大聲喧嘩：廟內輕聲細語，保持肅穆。◾供奉葷食：含動物油糕餅皆禁。◾貪求過多：抱持平常心，勿求偏財如賭博。若無法前往寺廟，在家祭拜觀音同樣靈驗，流程如下：先清潔供桌與佛堂，擺放素果、清水、三杯清茶與鮮花；點香後合掌朝向窗外或天空，誠心誦念聖號或祈願；可準備豆腐、蔬菜等素食供奉。結束後將供品分享家人或自然處理。禁忌與廟裡一致：不可供葷、不可喧鬧、不可心存貪念。只要心存誠敬。