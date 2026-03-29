立法院正就「國防軍事採購特別條例」展開攻防之際，外媒指出，國民黨目前正陷入親美、親中分裂，長期累積的政治恩怨與政策分歧，恐將拖累甚至阻礙協議達成，進而影響美方對台灣防衛決心的評估。
《紐約時報》日前以「台灣就國防預算展開辯論，選擇親中、親美的議題浮上檯面」（Taiwan Debates Military Spending as Choices Over U.S. and China Loom）為題進行報導，指出國民黨內部正日益分裂，一派政治人物傾向靠攏華府，另一派則由黨主席主張開啟與北京和解的新時代。
國民黨內部的兩條路線
其中一派便是近日完成為期11天訪美行程的台中市長盧秀燕，致力於將自己形塑為華盛頓的可靠夥伴；另一派則是計畫於近期訪中會見習近平、期盼開啟兩岸和諧新時代的黨主席鄭麗文。
旅美教授翁履中表示，盧秀燕傳達的核心訊息是「國民黨本質上仍是一個傳統的親美政黨」，且其國防方針「不應讓華盛頓的朋友失望」。
不過鄭麗文則持不同觀點。鄭麗文近日在記者會上表示：「我也相信對岸希望和平解決兩岸問題。我們希望在此基礎上擴大兩岸和平交流，而不是每天翻舊帳、清算過去的恩怨。」
外交關係協會（CFR）研究員薩克斯（David Sacks）對此指出，這形成了鮮明對比。一種政治人物首選訪問美國，而另一種則認為優先與北京接觸更為重要。雖然鄭麗文也強調希望維持對美關係，但部分專家認為，她將焦點放在習近平身上，無異於與美國保持距離。
400億美元的國防防線
報導指出，國民黨與民眾黨目前掌握立法院多數席位，擁有批准或阻撓政府提案的權力，其中包括賴清德總統提出8年額外400億美元國防預算。
台灣立法院本週將就賴清德的軍費計畫展開正式協商，同時也將討論兩個在野黨提出的替代方案。這些方案主張較為溫和的軍費增幅，並保留未來再擴大、採購美國武器的空間。國民黨則提出約120億美元的初期軍購預算，用於川普政府已核准的軍售案。
台灣各黨立委目前都面臨來自華府的壓力，要求提高軍費支出。但累積的政治對立與政策分歧，可能拖慢甚至破壞協議，進而削弱川普政府支持台灣的意願。
約翰霍普金斯大學教授白蘭斯（Hal Brands）警告，預算若未能通過，將被視為台灣政治過於分裂、戰略過於短視，無法全面參與自身防衛。他指出：「在川普治下的華盛頓，並沒有太多動力去幫助這類盟友。」
國防部長顧立雄也罕見對藍白立委直言，在野黨提出的保守版預算計畫，對美國來說可能是「不可接受的」，並會引發美方對台灣防衛決心的質疑。
《紐約時報》分析，國民黨長期主張在美中之間維持平衡，但在當前國際局勢與2028年選舉壓力下，這一策略正面臨前所未有的戰略轉折點。
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國民黨內部的兩條路線
其中一派便是近日完成為期11天訪美行程的台中市長盧秀燕，致力於將自己形塑為華盛頓的可靠夥伴；另一派則是計畫於近期訪中會見習近平、期盼開啟兩岸和諧新時代的黨主席鄭麗文。
旅美教授翁履中表示，盧秀燕傳達的核心訊息是「國民黨本質上仍是一個傳統的親美政黨」，且其國防方針「不應讓華盛頓的朋友失望」。
不過鄭麗文則持不同觀點。鄭麗文近日在記者會上表示：「我也相信對岸希望和平解決兩岸問題。我們希望在此基礎上擴大兩岸和平交流，而不是每天翻舊帳、清算過去的恩怨。」
外交關係協會（CFR）研究員薩克斯（David Sacks）對此指出，這形成了鮮明對比。一種政治人物首選訪問美國，而另一種則認為優先與北京接觸更為重要。雖然鄭麗文也強調希望維持對美關係，但部分專家認為，她將焦點放在習近平身上，無異於與美國保持距離。
400億美元的國防防線
報導指出，國民黨與民眾黨目前掌握立法院多數席位，擁有批准或阻撓政府提案的權力，其中包括賴清德總統提出8年額外400億美元國防預算。
台灣立法院本週將就賴清德的軍費計畫展開正式協商，同時也將討論兩個在野黨提出的替代方案。這些方案主張較為溫和的軍費增幅，並保留未來再擴大、採購美國武器的空間。國民黨則提出約120億美元的初期軍購預算，用於川普政府已核准的軍售案。
台灣各黨立委目前都面臨來自華府的壓力，要求提高軍費支出。但累積的政治對立與政策分歧，可能拖慢甚至破壞協議，進而削弱川普政府支持台灣的意願。
約翰霍普金斯大學教授白蘭斯（Hal Brands）警告，預算若未能通過，將被視為台灣政治過於分裂、戰略過於短視，無法全面參與自身防衛。他指出：「在川普治下的華盛頓，並沒有太多動力去幫助這類盟友。」
國防部長顧立雄也罕見對藍白立委直言，在野黨提出的保守版預算計畫，對美國來說可能是「不可接受的」，並會引發美方對台灣防衛決心的質疑。
《紐約時報》分析，國民黨長期主張在美中之間維持平衡，但在當前國際局勢與2028年選舉壓力下，這一策略正面臨前所未有的戰略轉折點。