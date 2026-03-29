3月底省錢就靠「買一送一」速食優惠守住荷包！麥當勞表示，「買一送一」一起挺優惠券倒數快把握；漢堡王表示，新春好食光優惠券也剩最後3天；另外像是必勝客、拿坡里、達美樂、摩斯漢堡、肯德基、頂呱呱、三商炸雞、繼光香香雞，本文整理最新10大速食優惠一次掌握。
麥當勞：「買一送一」一起挺優惠券！倒數3天吃到月底
麥當勞表示，「買一送一」一起挺優惠券，即日起至3月31日吃到月底，只剩倒數3天！最高可省下2538元，38張優惠券；歡樂送優惠也同享。
◾️買一送一！中杯飲料、咖啡、奶茶等7款飲料「買一送一」。
◾️兩件59元起！薯餅兩件59元、豬肉滿福堡兩件69元，大薯或6塊麥克雞塊兩件99元。
◾️套餐79元起、四件組101元！早餐「豬肉滿福堡加蛋＋薯餅＋金選美式咖啡」套餐79元起；多款「四件組個人套餐」101元起，爽吃麥香雞／麥香魚／雙層牛肉吉事堡（3選1）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋小杯飲品。
必勝客：比買一送一便宜！7款大披薩199元、週末假日買1送2
必勝客表示，最新披薩優惠「比買一送一便宜」，月底省錢吃飽攻略：
◾️7款大披薩199元！優惠碼94199：平日外帶超值單點7款大披薩199元，免費升級薄脆餅皮！指定口味包括：夏威夷、蒜香起司燻雞培根、香濃蒜香海鮮、義式培根黃金薯、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞任選。
◾️買1送2！今週末假日還有必勝客「買1送2」披薩優惠，3月29日外帶披薩買大送大、加碼贈送1.25L大可樂。
漢堡王：買一送一優惠券！中華職棒門票「免費送雞塊」
漢堡王表示，即日起至3月31日，買一送一「新春好食光優惠券」最後3天，爽吃「買一送一」雞塊、薯條、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯等；「1+1」自由配69元、89元，最便宜套餐「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」才99元、「經典脆雞堡＋雙起士牛肉堡」兩顆漢堡也99元，整張現省1305元。
應援中華職棒，台鋼漢堡王支持台鋼雄鷹，即日起至4月30日，到漢堡王一般門市櫃台點餐，出示今年度中華職棒任一場次門票（紙本票、電子票皆可），買皇家華堡系列（原味、辣味、單層、雙層、三層）正價套餐「免費送4塊雞塊」，相當於現賺55元爽加菜。
提醒大家，此活動雖然不適用於其他優惠活動，但可與台鋼雄鷹主場門票背面優惠併用喔！不適用於機場內、科技廠內、兒童樂園等店，詳情請洽門市；此為特殊折扣，恕不提供客製。
拿坡里：新品大披薩「買一送一」！烤雞買6送3
拿坡里表示，月底爽吃披薩、烤雞兩大優惠活動：
◾️新品大披薩買一送一！拿坡里內用、外帶6款「新品披薩」特價490元（原價880元起），指定口味包括：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享。
◾️烤雞買6送3！即日起至4月16日，全台門市點購6塊烤雞，加贈3塊烤腿排塊，整桶共9塊雞肉特價229元（原價585元），平均一塊烤雞26元有找，下殺約39折好划算（西湖店不適用）。
達美樂：大披薩「買一送一」！美樂蒂、酷洛米周邊快收
達美樂3月底兩大披薩優惠一次看：
◾️大披薩買一送一！優惠代碼「829270」享披薩「買大送大」550元起。
◾️美樂蒂周邊搶先收！達美樂聯名美樂蒂第二彈「萌力營業中」，即日起至4月12日，優惠代碼「793356」，購買「萌力滿點套餐」729元，即可帶回「鍵帽盲盒」乙個（聯名套餐數量有限、售完為止）。
摩斯漢堡：咖啡買一送一！套餐89元起
摩斯漢堡表示，即日起至3月31日，MOS青年大滿足，大杯摩斯咖啡（冷／熱）買一送一！即日起至3月31日，早餐「摩斯炸蝦堡加大杯摩斯冰紅茶」特價89元（原價105元）、「超級大麥海洋珍珠堡加大杯摩斯冰紅茶」特價99元（原價110元）；再享「方塊薯餅3個」加購價25元。
肯德基：激省餐99元最後2天！
肯德基表示，即日起至3月30日最後2天，激省餐99元優惠限時開吃（外送適用）：
◾️優惠代碼50494：「咔啦脆雞 x 2＋小冰無糖綠茶」99元。
◾️優惠代碼50492：「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻」99元。
◾️優惠代碼50495：「青花椒香麻脆雞 x 2＋小冰無糖綠茶」109元。
◾️優惠代碼50493：「青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻」109元。
頂呱呱：買一送一！套餐79元起 春暖呱開大禮包優惠券
頂呱呱表示，即日起至4月10日，「春暖呱開大禮包」優惠券，開吃地瓜薯條、波浪薯條、中杯飲料「買一送一」激省5折起超殺優惠，「雙倍幸福」呱呱包2顆99元，還有「美味雞省餐」79元起「原味炸雞＋小地瓜薯條＋40元飲料」套餐99元。
超過18張優惠券開吃！只要出示「春暖呱開大禮包」活動圖片、或報上優惠代碼就能享受划算速食優惠。
三商炸雞：6塊炸雞199元！買6送3優惠
三商炸雞表示，即日起至4月7日，外帶、內用兩大炸雞優惠：
◾️6塊「避風塘炸雞桶」特價199元。
◾️炸雞買6送8！買6塊義式炸雞（2雞腿＋2腿排＋2雞翅）送8塊滋汁綜合桶（6滋汁腿排塊＋2雞翅），特價369元（原價750元）。
◾️消費滿369元，出示優惠圖檔加碼送「青花椒麻雞塊」乙份。
繼光香香雞：買套餐「免費送人氣炸物」！
繼光香香雞表示，即日起至4月2日，開吃春季速食優惠，凡消費「經典套餐」免費送人氣炸物，地瓜球／吉拿棒／米血／田字薯（4選1）。
提醒大家此活動不得與其他優惠併用；繼光香香雞保有最終修改及解釋活動。
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麥當勞表示，「買一送一」一起挺優惠券，即日起至3月31日吃到月底，只剩倒數3天！最高可省下2538元，38張優惠券；歡樂送優惠也同享。
◾️買一送一！中杯飲料、咖啡、奶茶等7款飲料「買一送一」。
◾️兩件59元起！薯餅兩件59元、豬肉滿福堡兩件69元，大薯或6塊麥克雞塊兩件99元。
◾️套餐79元起、四件組101元！早餐「豬肉滿福堡加蛋＋薯餅＋金選美式咖啡」套餐79元起；多款「四件組個人套餐」101元起，爽吃麥香雞／麥香魚／雙層牛肉吉事堡（3選1）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋小杯飲品。
必勝客：比買一送一便宜！7款大披薩199元、週末假日買1送2
必勝客表示，最新披薩優惠「比買一送一便宜」，月底省錢吃飽攻略：
◾️7款大披薩199元！優惠碼94199：平日外帶超值單點7款大披薩199元，免費升級薄脆餅皮！指定口味包括：夏威夷、蒜香起司燻雞培根、香濃蒜香海鮮、義式培根黃金薯、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞任選。
◾️買1送2！今週末假日還有必勝客「買1送2」披薩優惠，3月29日外帶披薩買大送大、加碼贈送1.25L大可樂。
漢堡王：買一送一優惠券！中華職棒門票「免費送雞塊」
漢堡王表示，即日起至3月31日，買一送一「新春好食光優惠券」最後3天，爽吃「買一送一」雞塊、薯條、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯等；「1+1」自由配69元、89元，最便宜套餐「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」才99元、「經典脆雞堡＋雙起士牛肉堡」兩顆漢堡也99元，整張現省1305元。
應援中華職棒，台鋼漢堡王支持台鋼雄鷹，即日起至4月30日，到漢堡王一般門市櫃台點餐，出示今年度中華職棒任一場次門票（紙本票、電子票皆可），買皇家華堡系列（原味、辣味、單層、雙層、三層）正價套餐「免費送4塊雞塊」，相當於現賺55元爽加菜。
提醒大家，此活動雖然不適用於其他優惠活動，但可與台鋼雄鷹主場門票背面優惠併用喔！不適用於機場內、科技廠內、兒童樂園等店，詳情請洽門市；此為特殊折扣，恕不提供客製。
拿坡里表示，月底爽吃披薩、烤雞兩大優惠活動：
◾️新品大披薩買一送一！拿坡里內用、外帶6款「新品披薩」特價490元（原價880元起），指定口味包括：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享。
◾️烤雞買6送3！即日起至4月16日，全台門市點購6塊烤雞，加贈3塊烤腿排塊，整桶共9塊雞肉特價229元（原價585元），平均一塊烤雞26元有找，下殺約39折好划算（西湖店不適用）。
達美樂：大披薩「買一送一」！美樂蒂、酷洛米周邊快收
達美樂3月底兩大披薩優惠一次看：
◾️大披薩買一送一！優惠代碼「829270」享披薩「買大送大」550元起。
◾️美樂蒂周邊搶先收！達美樂聯名美樂蒂第二彈「萌力營業中」，即日起至4月12日，優惠代碼「793356」，購買「萌力滿點套餐」729元，即可帶回「鍵帽盲盒」乙個（聯名套餐數量有限、售完為止）。
摩斯漢堡：咖啡買一送一！套餐89元起
摩斯漢堡表示，即日起至3月31日，MOS青年大滿足，大杯摩斯咖啡（冷／熱）買一送一！即日起至3月31日，早餐「摩斯炸蝦堡加大杯摩斯冰紅茶」特價89元（原價105元）、「超級大麥海洋珍珠堡加大杯摩斯冰紅茶」特價99元（原價110元）；再享「方塊薯餅3個」加購價25元。
肯德基：激省餐99元最後2天！
肯德基表示，即日起至3月30日最後2天，激省餐99元優惠限時開吃（外送適用）：
◾️優惠代碼50494：「咔啦脆雞 x 2＋小冰無糖綠茶」99元。
◾️優惠代碼50492：「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻」99元。
◾️優惠代碼50495：「青花椒香麻脆雞 x 2＋小冰無糖綠茶」109元。
◾️優惠代碼50493：「青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻」109元。
頂呱呱表示，即日起至4月10日，「春暖呱開大禮包」優惠券，開吃地瓜薯條、波浪薯條、中杯飲料「買一送一」激省5折起超殺優惠，「雙倍幸福」呱呱包2顆99元，還有「美味雞省餐」79元起「原味炸雞＋小地瓜薯條＋40元飲料」套餐99元。
超過18張優惠券開吃！只要出示「春暖呱開大禮包」活動圖片、或報上優惠代碼就能享受划算速食優惠。
三商炸雞：6塊炸雞199元！買6送3優惠
三商炸雞表示，即日起至4月7日，外帶、內用兩大炸雞優惠：
◾️6塊「避風塘炸雞桶」特價199元。
◾️炸雞買6送8！買6塊義式炸雞（2雞腿＋2腿排＋2雞翅）送8塊滋汁綜合桶（6滋汁腿排塊＋2雞翅），特價369元（原價750元）。
◾️消費滿369元，出示優惠圖檔加碼送「青花椒麻雞塊」乙份。
繼光香香雞：買套餐「免費送人氣炸物」！
繼光香香雞表示，即日起至4月2日，開吃春季速食優惠，凡消費「經典套餐」免費送人氣炸物，地瓜球／吉拿棒／米血／田字薯（4選1）。
提醒大家此活動不得與其他優惠併用；繼光香香雞保有最終修改及解釋活動。