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麥當勞：「買一送一」一起挺優惠券！倒數3天吃到月底

買一送一！

兩件59元起！

套餐79元起、四件組101元！

必勝客：比買一送一便宜！7款大披薩199元、週末假日買1送2

7款大披薩199元！

買1送2！

漢堡王：買一送一優惠券！中華職棒門票「免費送雞塊」

▲漢堡王買一送一！新春好食光優惠券倒數快吃。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）

拿坡里：新品大披薩「買一送一」！烤雞買6送3

新品大披薩買一送一！

烤雞買6送3！

達美樂：大披薩「買一送一」！美樂蒂、酷洛米周邊快收

大披薩買一送一！

美樂蒂周邊搶先收！

摩斯漢堡：咖啡買一送一！套餐89元起

肯德基：激省餐99元最後2天！

▲頂呱呱買一送一「春暖呱開大禮包」18張優惠券快收下。（圖／頂呱呱tkkinc.com.tw）

頂呱呱：買一送一！套餐79元起 春暖呱開大禮包優惠券

三商炸雞：6塊炸雞199元！買6送3優惠

炸雞買6送8！

繼光香香雞：買套餐「免費送人氣炸物」！

▲按右鍵秒存三商炸雞優惠圖檔。（圖／翻攝自三商炸雞FB）