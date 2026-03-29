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日本北海道火腿鬥士以 4：8不敵福岡軟銀鷹，吞下開季三連敗。這是繼2022年開季五連敗以來，再次於開幕系列戰慘遭橫掃。面對前東家先發出戰的有原航平（33歲），在前4局便丟7分，未能有效穩住戰局。首局一出局一壘有人時，遭到柳町達狙擊，擊出穿透左中外野的適時二壘安打，先失掉1分。二局下有原再度遭到軟銀打線重創。在被連續敲出3支安打追平比分後，又因周東佑京的二壘方向滾地球再掉1分。兩出局三壘有人時，因暴投再失1分，且在試圖進本壘補位時，還發生了與捕手田宮裕涼相撞。雖然有原一度回到休息室接受檢查，但隨後仍堅持繼續投球。然而，三局下他再被川瀨晃擊出右外野安打失分，四局下又受守備失誤等因素影響，再丟2分。五六兩局有原展現韌性，連續讓對手三上三下。最終他投滿六局，用球112球，在被擊出多達十支安打，失掉的七分中有五分是自責分。比賽一開始，火腿在被對方先得分後，二局靠著萬波中正的陽春砲追平比分，隨後在兩出局滿壘的情況下，利用軟銀先發投手史都華（Stewart）的暴投反超比分，取得一分領先。雖然後續靠著清宮幸太郎、郡司裕也陽春砲追趕比分，但仍無法彌補比賽序盤大量失分的坑洞。