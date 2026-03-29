然而23日在微博的宣傳文案中打上「中國台灣地區」，引發網友強烈不滿，出現抵制聲浪

我是廣告 請繼續往下閱讀

《陽光女子合唱團》票房突破7.4億 導演發聲感謝

▲導演林孝謙日前才發文感謝所有幕前幕後工作人員，感性表示「熱情沒有散，隊伍也還在前進」。（圖／林孝謙IG @gavinlin_1980）

《陽光女子合唱團》微博稱「「中國台灣」網友炸鍋

文化部出手了 要求劇組出面說明

▲《陽光女子合唱團》微博上宣傳文案遭疑矮化台灣，文化部稍早發聲，要求劇組應儘速了解並說明相關情況。（圖／台灣大哥大提供）

《陽光女子合唱團》自去年上映後，全台票房至今突破7.5億，持續刷新台灣影視紀錄！台灣觀眾好評不斷，電影也將進軍中國，，今（29）日文化部則回應「劇組應儘速了解並說明相關情況」，風波持續延燒。《陽光女子合唱團》票房突破7.4億元新台幣，一舉打破《海角七號》長達18年的紀錄，成為台灣近幾年來最賣座的電影。日前劇組風光舉辦慶功宴，導演林孝謙事後發文感謝所有幕前幕後工作人員，感性表示「我們一起完成了一部感動自己，也感動世界的作品」，回憶拍攝時的點點滴滴，林孝謙直言這部電影從來不是一個人的作品，而是大家共同努力的成果，即使電影殺青，但熱情沒有散，隊伍也還在前進。然而，隨著台灣票房亮眼，《陽光女子合唱團》正式宣布將於4月4日在中國上映，官方同步開設微博與抖音帳號，積極展開宣傳，23日在微博上的文案卻稱「中國台灣地區華語片影史票房冠軍」，引來許多網友抗議，認為是矮化台灣。民進黨立委張雅琳在Threads發文表示，大家多少理解，電影要進入中國市場上映，會面臨很多現實壓力。但她仍想問一句，認為這不只是傷害台灣人的情感，更是在削弱台灣文化的主體性。不少台灣網友則心寒說，「我挺台灣國片，結果你轉身稱中國台灣」、「矮化自己的國家，補助也該退回來」、「進場支持卻換來傷害自己的國家」、「以後補助案應該要有限制」、「我還二刷⋯」，如今網路上也出現抵制聲浪，包括劇組、導演的社群都遭到灌爆，紛紛揚言抵制。電影遭到炎上，不僅引來輿論風波，文化部稍早也發聲，要求劇組應儘速了解並說明相關情況，「中國一向利用各種手段及方式進行統戰作為，除了達成統戰目的，更嚴重的是要製造對立與矛盾，讓臺灣製作單位面臨可能無法成功打入中國市場，或是傷害臺灣人民情感的雙重矛盾壓力」。目前劇組和導演尚未對此做出回應。