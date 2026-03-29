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根據特斯拉官網彙整來自23位分析師的最新預測，特斯拉2026年全年電動車交付量平均估約169萬輛，低於去年12月時市場預估的175萬輛，多家外資與投行同步下修對特斯拉今年電動車銷量的預期，反映市場對其銷售復甦速度轉趨保守。特斯拉強調，這些數字僅為分析師預測，並不代表公司官方立場。分析師預估今年Model 3與Model Y合計交付量約162.37萬輛，仍是特斯拉銷售主力；至於Model S、Model X以及Cybertruck等其他車型，全年交付量則估約6.07萬輛。雖然市場已下修預估，但若與去年實際表現相比，今年預估銷量仍略高於2025年的164萬輛，代表法人並未完全看淡特斯拉後市，只是認為增長幅度恐怕不如先前期待。若以單季來看，市場目前平均預估特斯拉今年第一季交付量約36.46萬輛，年增8.6%。其中，Model 3與Model Y預估交付量約35.12萬輛，其餘包括Model S、Model X與Cybertruck則約1.39萬輛。