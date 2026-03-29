中東戰火從2月底延燒至今已經第五周，伊朗內部傳鬧分裂，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）向革命衛隊警告，持續攻擊鄰國恐讓經濟崩潰，他也要求軍方將行政權歸還政府，卻遭總司令拒絕。
知情人士向伊朗國際透露，裴澤斯基安和伊朗革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）之間存在嚴重分歧。消息人士透露，裴澤斯基安批評革命衛隊讓局勢升級並持續攻擊鄰國的做法，強調若無法達成停火協議，「伊朗經濟恐在3周至1個月內面臨崩潰」。
報導指出，裴澤斯基安3月7日曾發布影片，為武裝部隊的攻擊向鄰國致歉，並下令停止行動，但影片發布後，攻擊仍持續進行。
知情人士也提到，裴澤斯基安也要求革命衛隊把行政和管理權力歸還給政府，但這個要求遭瓦希迪堅決拒絕。消息人士稱，針對批評，瓦希迪將目前的局勢歸咎於政府在衝突爆發前未能實施結構性改革。
以色列媒體以色列時報、Ynet也指出伊朗出現內部分裂，以色列高級官員指出，「伊朗政權已出現裂痕，我們正在為推翻它創造條件，但最終一切都取決於伊朗人民。」
伊朗國際指出，戰爭進入第五週，經濟影響已日益顯現，伊朗各大城市通報，許多ATM缺鈔、暫停或根本無法使用，而多家主要銀行的網路銀行服務也時常中斷。政府員工也指出，過去三個月裡，很大一部分員工的薪資和福利沒有按時發放。2月份戰爭爆發前，當地生活必需品的通膨率也達到105%至115%。
文章來源：Rift deepens between Iran’s president and Guards chief over war, economy
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報導指出，裴澤斯基安3月7日曾發布影片，為武裝部隊的攻擊向鄰國致歉，並下令停止行動，但影片發布後，攻擊仍持續進行。
知情人士也提到，裴澤斯基安也要求革命衛隊把行政和管理權力歸還給政府，但這個要求遭瓦希迪堅決拒絕。消息人士稱，針對批評，瓦希迪將目前的局勢歸咎於政府在衝突爆發前未能實施結構性改革。
以色列媒體以色列時報、Ynet也指出伊朗出現內部分裂，以色列高級官員指出，「伊朗政權已出現裂痕，我們正在為推翻它創造條件，但最終一切都取決於伊朗人民。」
伊朗國際指出，戰爭進入第五週，經濟影響已日益顯現，伊朗各大城市通報，許多ATM缺鈔、暫停或根本無法使用，而多家主要銀行的網路銀行服務也時常中斷。政府員工也指出，過去三個月裡，很大一部分員工的薪資和福利沒有按時發放。2月份戰爭爆發前，當地生活必需品的通膨率也達到105%至115%。
文章來源：Rift deepens between Iran’s president and Guards chief over war, economy
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