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▲張凌赫《逐玉》中飾演「武安侯」謝征。（圖／翻攝自微博@網劇逐玉）

中國古裝劇《逐玉》播出就討論度超高，大結局已在近日於愛奇藝上線。其中，在劇中飾演「武安侯」謝征的張凌赫，雖然古裝扮相超帥，但也被不少觀眾吐槽妝畫太濃、臉被畫太白，還有人開酸他是「粉底液將軍」，意外引發負面評論。不少粉絲也因此出面力挺，直言「不是誰畫都好看」。張凌赫近日因在《逐玉》中，臉上的妝畫太白，而被部分網友開酸。許多粉絲坦言看劇就是看個開心，還直言「誰要上網看醜的」，認為張凌赫雖然妝太濃，但畫的好看，忍不住為他反擊酸民：「搞得好像誰塗都能那麼好看一樣，不然隨便塗路上不是就一堆美男」。這番言論也引來許多網友的認同，「選你正解，人生夠苦，誰要追星都追個苦瓜啊」、「就是現實中大多是怪力亂神，才需要看電視保養一下！」、「他們以為跟他的差別只是一罐粉底液，就算用同一罐粉底液也是天差地別」、「真的不要剝奪女生的快樂，讓我們看個顏值智商身高都在線的不行嗎」，認為看劇就是要看帥哥。有趣的是，張凌赫的粉底液爭議，意外讓沒有出演的50歲演員何潤東紅了一波。有人拿出何潤東在2012年拍攝的古裝劇《楚漢傳奇》劇照做對比，只見飾演西楚霸王項羽的他，打仗打到滿臉汙泥、血痕也毫不在乎，眼神中更藏著不怒自威的殺氣，讓粉絲大讚這才是真正的將軍。對比照瘋傳後，何潤東不僅在短短7天就漲粉25.6萬，還衝上微博的熱搜關鍵字，突然的紅利，也讓網友們笑翻直呼「這也算娛樂圈第一人了吧，漲粉比播劇的演員還多」、「何潤東都懵了，明明自己沒有演這部戲，怎麼又給了波流量」，意外成為《逐玉》的額外彩蛋。