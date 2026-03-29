日本「EVE止痛藥」相當熱門，是不少民眾赴日購買的必買清單，但近日牙醫師黃月真分享一則案例，一名年僅30歲的女病患某天突然開始變得憔悴，臉色黯沉又眼白發黃，一問才得知是因為長期吃太多EVE止痛藥，竟嚴重傷害腎功能，最終只能要洗腎維持。對此，大腸直腸外科醫師何建霖提醒，EVE內含含有非類固醇抗發炎藥（NSAID），長期使用恐會導致傷腎，還會增加胃發炎、心血管栓塞風險，建議勿長期當保養使用，4類人「有心血管問題、老年人、胃潰瘍病史、慢性腎病的患者」則是不建議使用。
女狂吃「EVE止痛藥」30歲就洗腎！醫警告：長期亂用後果可怕
牙醫師黃月真日前在Threads分享一則案例，表示一名女病患年僅30歲卻已經正在洗腎治療。黃月真醫師提到，該名病患固定每半年會回診洗牙，因疫情中斷一段時間，後來再次見到對方，發現對方臉色暗沉、眼白發黃，講話有氣無力，狀況與先前大不相同，一時之間沒有認出對方。
在追問之下才發現，原來女病患在疫情間身體不適，卻沒有選擇就診看醫生，反而靠日本買回來的「EVE止痛藥」，直到鎮狀緩解消失才選擇就醫，但腎功能已嚴重受損，最後只能靠洗腎維持。
該起案例引起外界關注，郭綜合醫院腎臟內科主治醫師吳政哲解釋，EVE內含非類固醇抗發炎藥（NSAID），強調這類止痛藥不建議長期亂用，每當他向病患警告「你要洗腎了」時，心情都感到十分沉重，尤其是遇到年輕病人，「好好的腎臟就這樣沒了，超級可惜的。希望大家都可以好好照顧自己的身體」。
日本「EVE止痛藥」別亂吃！醫示警：4類人千萬別使用
此外，就連大腸直腸外科醫師何建霖亦出面提醒，EVE是款「會傷腎的止痛藥」，含有非類固醇抗發炎藥（NSAID），除了會傷腎以外，還會增加胃發炎、潰瘍風險，甚至會提高發生嚴重心血管栓塞事件的風險，包括心肌梗塞和中風等。
何建霖建議，年輕人短期疼痛使用是雖然可以消炎止痛，但切勿長期當保養使用，尤其4類人「有心血管問題、老年人、胃潰瘍病史、慢性腎病的患者」則是不建議使用，如果真的有止痛需求，可改使用普拿疼或其他種類的藥物。
日本「EVE止痛藥」可以吃嗎？遵守4點正確使用
理財藥師Roger坦言「EVE可以吃」，前提是需要正確地使用，因EVE劑量屬於1-200mg ibuprofen（布洛芬）為安全劑量，無需過度擔心，也不用丟到垃圾桶。至於何謂正確服用？Roger藥師提到，首先需對消炎藥沒有過敏，再來則是有需求再服用就好，包含出現經痛、肌肉扭傷、頭痛等症狀時。
此外，EVE使用不要長期連續超過1個禮拜，且若患有心血管疾病、胃潰瘍病史、慢性腎病也不建議使用，「下次遇到把EVE當神藥天天吃的，記得跟他說，長期服用是有可能導致腎臟受損的。用的好就是藥，用不好就是毒，1個月吃個3～4顆是不會洗腎的」。
資料來源：牙醫師黃月真、吳政哲、何建霖、理財藥師Roger
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牙醫師黃月真日前在Threads分享一則案例，表示一名女病患年僅30歲卻已經正在洗腎治療。黃月真醫師提到，該名病患固定每半年會回診洗牙，因疫情中斷一段時間，後來再次見到對方，發現對方臉色暗沉、眼白發黃，講話有氣無力，狀況與先前大不相同，一時之間沒有認出對方。
該起案例引起外界關注，郭綜合醫院腎臟內科主治醫師吳政哲解釋，EVE內含非類固醇抗發炎藥（NSAID），強調這類止痛藥不建議長期亂用，每當他向病患警告「你要洗腎了」時，心情都感到十分沉重，尤其是遇到年輕病人，「好好的腎臟就這樣沒了，超級可惜的。希望大家都可以好好照顧自己的身體」。
此外，就連大腸直腸外科醫師何建霖亦出面提醒，EVE是款「會傷腎的止痛藥」，含有非類固醇抗發炎藥（NSAID），除了會傷腎以外，還會增加胃發炎、潰瘍風險，甚至會提高發生嚴重心血管栓塞事件的風險，包括心肌梗塞和中風等。
何建霖建議，年輕人短期疼痛使用是雖然可以消炎止痛，但切勿長期當保養使用，尤其4類人「有心血管問題、老年人、胃潰瘍病史、慢性腎病的患者」則是不建議使用，如果真的有止痛需求，可改使用普拿疼或其他種類的藥物。
理財藥師Roger坦言「EVE可以吃」，前提是需要正確地使用，因EVE劑量屬於1-200mg ibuprofen（布洛芬）為安全劑量，無需過度擔心，也不用丟到垃圾桶。至於何謂正確服用？Roger藥師提到，首先需對消炎藥沒有過敏，再來則是有需求再服用就好，包含出現經痛、肌肉扭傷、頭痛等症狀時。
此外，EVE使用不要長期連續超過1個禮拜，且若患有心血管疾病、胃潰瘍病史、慢性腎病也不建議使用，「下次遇到把EVE當神藥天天吃的，記得跟他說，長期服用是有可能導致腎臟受損的。用的好就是藥，用不好就是毒，1個月吃個3～4顆是不會洗腎的」。