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女狂吃「EVE止痛藥」30歲就洗腎！醫警告：長期亂用後果可怕

▲一名女病患年僅30歲卻已經正在洗腎治療，原因是因長期依靠買回來的「EVE止痛藥」，腎功能已嚴重受損，最後只能靠洗腎維持。（示意圖／Pixabay）

▲郭綜合醫院腎臟內科主治醫師吳政哲解釋，EVE內含非類固醇抗發炎藥（NSAID），強調這類止痛藥不建議長期亂用。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）

日本「EVE止痛藥」別亂吃！醫示警：4類人千萬別使用

年輕人短期疼痛使用是雖然可以消炎止痛，但切勿長期當保養使用，尤其4類人「有心血管問題、老年人、胃潰瘍病史、慢性腎病的患者」則是不建議使用

▲大腸直腸外科醫師何建霖提醒，4類人「有心血管問題、老年人、胃潰瘍病史、慢性腎病的患者」則是不建議使用EVE止痛藥，如果真的有止痛需求，可改使用普拿疼或其他種類的藥物。（圖／記者葉盛耀攝）

日本「EVE止痛藥」可以吃嗎？遵守4點正確使用

首先需對消炎藥沒有過敏，再來則是有需求再服用就好

EVE使用不要長期連續超過1個禮拜，且若患有心血管疾病、胃潰瘍病史、慢性腎病也不建議使用