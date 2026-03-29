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▲李竺芯（左）在今日的第二場演唱會中，迎來實力派男聲柏霖（右）同台合唱。（圖／果核音樂玫瑰森林農場提供）

創作歌手李竺芯從昨（28）日開始在Legacy TERA連唱兩天，舉辦個人演唱會《痟水 Siáu Suí》。其中在第一天時，好友小賴（賴晏駒）從人群中衝上台驚喜登場，並一起在台上重現合作發行的電音舞曲〈HOT〉的，完美還原在社群爆紅的「辣辣舞」，讓全場粉絲笑翻。除此之外，李竺芯的父母也現身台下，她還笑稱媽媽就是自己金主，母女倆也在現場驚喜同框合唱。昨日演唱會的最高潮，莫過於嘉賓小賴（賴晏駒）從人群中的驚喜登場。兩人結緣於多年前，李竺芯一直非常欣賞小賴的創作風格。當晚他們共同演繹了在2012年合作發行的電音舞曲〈HOT〉。這首歌在發行12年後，憑藉著洗腦的旋律與獨特的「辣辣舞」在社群平台上逆襲爆紅。兩人特別在舞台上原汁原味重現了當年的原始編曲與經典編舞，引發全場粉絲笑聲不斷。除了星光熠熠的舞台嘉賓，台下最特別的VIP就是李竺芯的父母。李竺芯以一貫幽默風趣的方式與台下的母親「鳳娟姐」互動。她笑稱媽媽是自己的「金主AKA阿母」，並透露媽媽自然大方、爽朗的笑聲和電話語音，經常成為她音樂創作中出現的素材，不僅展現了南台灣的熱情，更是她音樂作品背後最重要的支持力量。母女兩人在演唱會上甚至驚喜「同框獻唱」，展現了極佳的母女感情。第二天的演唱會中，李竺芯則特地邀請了實力派男聲柏霖PoLin同台激盪音樂火花。李竺芯稱呼柏霖為「獨角獸王子」，因為覺得他是獨一無二的，李竺芯透露，過去在活動中聽見柏霖的現場演出，被他「用靈魂在唱歌」的強大生命力深深震撼，因此極度渴望能有音樂上的交流。本次演出特別挑選了她個人非常喜愛的柏霖作品進行合唱，並期盼未來兩人能有進一步的共同創作。向來寵粉的李竺芯也在演唱會上感性表示，這場演出的主角絕對不只有自己，台下每一位來聽她唱歌的粉絲都是主角。為此，她不僅特別準備了「特製響板」送給粉絲，更別出心裁地加入了「木魚」互動。李竺芯親自在台上示範正確用法，帶領全場觀眾隨著音樂敲擊打拍子。加入木魚的巧思深具意義，李竺芯帶來了充滿反思意味的歌曲《和昨日說再見》，透過音樂引領全場觀眾回顧內心，勇敢向過去告別，完成一場靈魂的深度共鳴。李竺芯的兩場演唱會，都由重量級音樂大師鍾興民（Baby C）擔任音樂總監，不僅將所有歌曲精心重新編曲，更親自操刀管弦樂編制與全程參與前置綵排。鍾興民老師為追求最極致的音樂性，將預算全數投入於現場優秀的樂手編制上，為歌迷打造出零框架、高水準的Live音樂饗宴。李竺芯也誠意滿滿帶來包含《阿美蝶》、《巷子內的台南》、《台灣查某囡》、《足芳足芳》等高達24首豐富曲目，讓歌迷都大飽耳福。