美國自2020年起，驅魔師人數暴增650%到150人，全國196個天主教教區中，超過一半反映驅魔請求上升。天主教教宗良十四世（Leo XIV）13日在梵蒂岡會見資深驅魔師，他們向教宗警告，神秘主義、秘傳學及撒旦崇拜有關的案件增加。
據紐約郵報報導，教宗良十四世（Leo XIV）13日在梵蒂岡會見資深驅魔師。EWTN Vatican報導，國際驅魔師協會的神父們向教宗警告，神秘主義、秘傳學及撒旦崇拜有關的案件增加，呼籲教宗確保世界上每個教區都擁有一名或多名受過充分訓練的驅魔神父。
丹佛總教區的神父理珀格（Chad Ripperger）表示，2020年美國僅有約20名神父接受過驅魔訓練，到目前已經成長650%，達到150人。
理珀格表示，並不是地球上有更多惡魔橫行，問題主要在於人類自身，「隨著越來越多人作惡，惡魔的力量也隨之增強。如果一個人自願參與這些惡行、撒旦崇拜或巫術，這些行為會導致其容易受到撒旦影響，進而輕易被操縱並被煽動去做更多惡事。遺憾的是，當今的人們不相信自己的行為會有後果」。
CNN近期聯繫美國全部196個教區，在回覆的48個教區中，有25個教區回報，近期驅魔請求有所增加。
專業驅魔師也指出，被附身的跡象包括：突然能說未學過的語言或知曉古代拉丁語、預知未知事物、展現異常大的力氣、對十字架或聖水等宗教符號反感、極端暴怒或猥褻行為、幻覺及強迫念頭等。
電影《大法師》中，一名被惡魔附身的女孩嘔吐出綠水、漂浮、將頭旋轉180度、說古代語言、臉部出現驚人的疤痕。在驅魔過程中，神父配備聖水、十字架與聖經，朗讀禱詞與經文，同時命令惡魔離開，理珀格神父解釋，只有10%的案例會像電影那樣戲劇化。
紐澤西州高橋市（High Bridge）的驅魔師陶德神父（Dan Todd）補充説，魔鬼確實存在，但人類也會作惡。此外，如思覺失調症與解離性身分障礙等疾病，也可能很像是惡魔附身的特徵，「大約99％的案例是由於心理疾病」，在這種情況下，必須考慮心理健康因素，以確保他們得到所需的幫助。
文章來源：Demand for exorcists at a record high — but this demon hunter doesn’t blame the devil for the trend
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丹佛總教區的神父理珀格（Chad Ripperger）表示，2020年美國僅有約20名神父接受過驅魔訓練，到目前已經成長650%，達到150人。
理珀格表示，並不是地球上有更多惡魔橫行，問題主要在於人類自身，「隨著越來越多人作惡，惡魔的力量也隨之增強。如果一個人自願參與這些惡行、撒旦崇拜或巫術，這些行為會導致其容易受到撒旦影響，進而輕易被操縱並被煽動去做更多惡事。遺憾的是，當今的人們不相信自己的行為會有後果」。
CNN近期聯繫美國全部196個教區，在回覆的48個教區中，有25個教區回報，近期驅魔請求有所增加。
專業驅魔師也指出，被附身的跡象包括：突然能說未學過的語言或知曉古代拉丁語、預知未知事物、展現異常大的力氣、對十字架或聖水等宗教符號反感、極端暴怒或猥褻行為、幻覺及強迫念頭等。
電影《大法師》中，一名被惡魔附身的女孩嘔吐出綠水、漂浮、將頭旋轉180度、說古代語言、臉部出現驚人的疤痕。在驅魔過程中，神父配備聖水、十字架與聖經，朗讀禱詞與經文，同時命令惡魔離開，理珀格神父解釋，只有10%的案例會像電影那樣戲劇化。
紐澤西州高橋市（High Bridge）的驅魔師陶德神父（Dan Todd）補充説，魔鬼確實存在，但人類也會作惡。此外，如思覺失調症與解離性身分障礙等疾病，也可能很像是惡魔附身的特徵，「大約99％的案例是由於心理疾病」，在這種情況下，必須考慮心理健康因素，以確保他們得到所需的幫助。
文章來源：Demand for exorcists at a record high — but this demon hunter doesn’t blame the devil for the trend