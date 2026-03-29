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市場股民每年都引頸期盼中鋼股東會紀念品，但今年改發50元超商卡，讓不少人大嘆失望。財經作家「不敗教主」陳重銘在臉書影片中直言，投資人若原本期待靠紀念品題材支撐股價，恐怕要有心理準備，至於中鋼股民該怎麼辦？陳重銘給出了兩個建議。陳重銘表示，投資一家公司，最重要的還是獲利與配息表現，提醒民眾不該只因股東會紀念品就進場買股。他認為，中鋼這次紀念品僅發50元超商卡，與過去可轉售、較具話題性的紀念品相比，確實少了不少吸引力，陳重銘分析，中鋼去年呈現虧損，仍要發放0.15元股利，自然讓紀念品規格跟著縮水。在陳重銘看來，中鋼近年配息表現本就不算突出，近幾年多半只有0.3元左右，與過去高獲利時期相比已差距不小。他直言，中鋼過去曾是很多投資人眼中的穩健標的，但在產業環境改變後，鋼鐵業的訂價權與市場主導力已不如從前，某種程度上可說是「時代的眼淚」。針對手上持有中鋼的投資人，陳重銘提出兩種建議。若是偏短線操作，他認為可以先觀察股價是否因配息與紀念品題材轉弱而出現明顯拉回，若真的跌深，中鋼畢竟有一定防禦性，加上今年預估由虧轉盈，也可能成為反彈題材，這種情況下可以考慮「撿便宜」，逢低布局、攤平成本。至於長線投資，他則不建議再把中鋼當成存股標的。陳重銘認為，若投資人買中鋼只是因為覺得它「不會倒」，那其實市場上還有其他更適合長抱的選擇，尤其是部分官股銀行，近年配息表現反而更穩定，殖利率與成長性也相對更具吸引力。他舉例，像彰銀去年就配發1元股利，其中包括0.5元現金與0.5元股票；臺企銀則配發0.8元，包括0.6元股票與0.2元現金。若從長線領股利角度出發，把資金轉往這類標的，可能比繼續抱中鋼更划算，甚至「領到的股利再去買紀念品都比較實在」。