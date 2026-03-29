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清明節連假即將到來，許多民眾已規劃返鄉祭祖及掃墓行程。交通部高速公路局預估，連假期間國道將湧現大量車潮，為避免車輛故障影響行車秩序及安全，高公局呼籲，用路人平時即應確實做好車輛保養，連假長途行車前，更應加強檢查「五油、三水」，以及輪胎胎紋、胎壓與外觀是否正常，以確保行車安全。高公局呼籲，用路人平時即應確實做好車輛保養，連假長途行車前，更應加強檢查五油（燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油）、三水（引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水），以及輪胎胎紋、胎壓與外觀是否正常；同時留意儀表板警示燈是否亮起，並注意引擎運轉是否出現異音（可能為機件或皮帶異常）。此外，高公局也提醒，近年國道偶有因車輛機件異常或未妥善保養而引發火燒車事件，不僅危及駕駛與乘客生命安全，亦易造成交通嚴重回堵。多數火燒車事故與引擎過熱、電線短路或油路系統異常有關，呼籲用路人務必加強車輛保養與檢查。若行駛途中發現異味、冒煙或儀表異常警示，應立即握穩方向盤、開啟方向燈，並放開油門使車輛逐漸滑行至路肩停靠；停車後開啟危險警告燈，確認安全無虞後，於車輛後方50至100公尺處擺放車輛（三角）故障標誌，並請所有人員下車，面對來車方向前往護欄外或其他安全處所等待救援，同時儘速利用1968 App 一鍵報案功能或撥打1968 專線請求協助。本次清明節連假實施高乘載管制措施，假期前1週日(3月29日)於國5北向實施時段性高乘載管制，假期首日(4月3日)於國1及國3南向實施時段性高乘載管制，假期後3日(4月4日至6日)於國5北向實施時段性高乘載管制，請民眾多加留意並配合。▲高公局呼籲，用路人平時即應確實做好車輛保養，連假長途行車前，更應加強檢查五油（燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油）、三水（引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水）。（圖／交通部提供）