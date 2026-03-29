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據傳經濟部技術司研究員對法人計畫窗口工研院員工長期霸凌，甚至技術司長官要求查交出吹哨者名單。經濟部今（29）日下午對此回應，技術司積極檢討，已啟動更完備的調查機制，期能形塑更良好職場風氣，強調絕無報導所提「致電工研院高層要求查交本案陳情人及證人名單」一事。日有民眾向媒體投訴，表示經濟部技術司一名研究員長期對工研院窗口進行霸凌，甚至在監察院介入調查並公布報告後，技術司高層不僅被指處理消極，更傳出意圖致電工研院高層「索取吹哨人名單」，意圖秋後算帳。技術司表示，經濟部依保訓會2025年6月底修正公布施行之「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」及函頒之「各機關公務人員執行職務遭受職場霸凌防治處理原則」等規定，辦理相關申訴案件，本司絕無報導所提「致電工研院高層要求查交本案陳情人及證人名單」一事。經3月11日監察院調查報告後，技術司積極檢討，已啟動更完備的調查機制，期能形塑更良好職場風氣。技術司強調，加強宣導並提供工作場域更完善之職場霸凌申訴管道，嚴正重視同仁職場工作權益，以建構更友善之職場環境。也希望有受到不平遭遇的同仁，可積極利用相關管道尋求協助。