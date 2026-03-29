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▲張國璽現在一邊當機師一邊接商演演出音樂。（圖／華納音樂）

知名樂團脫拉庫過去靠一首〈我愛夏天〉紅遍全台灣，而主唱張國璽是團內靈魂人物，當年他為藍心湄寫下超經典歌曲〈你的電話〉後，就決心轉換跑道當機師，近日有粉絲搭乘飛機時，聽到機上廣播正好就是張國璽本人，讓她直呼：「簡直不敢相信自己的耳朵」，貼文曝光後瞬間在社群引起許多關注。一名網友在Threads分享自己的空中奇遇記，透露搭到了當年偶像「脫拉庫」主唱張國璽開的飛機，「上飛機，聽到機長張國璽。簡直不敢相信自己的耳朵，太幸運了吧？！身為小小迷妹，在機上夜深人靜藉著帶小孩拿餅乾的名義，去跟空服員小姐姐確認，機長真的是國璽。」確認完飛機機長真的是張國璽後，網友鼓起勇氣詢問「可不可以跟機長要簽名」，沒想到空服員年紀比較年輕，因此沒人能夠理解該網友碰到偶像的心情，還順口問說「副機長的要嗎？」最後才由比較資深的空服員幫忙完成了簽名任務，想不到網友不只得到了簽名，還拿到了飛機上小禮物，讓她直呼，「我真是搭飛機的幸運達人！！ 謝謝國璽！！！ 太開心啦！！！！！」飛機巧遇張國璽的貼文曝光後，瞬間吸引大批網友留言朝聖，「遠古樂團圈老梗：讓我們一起懷念在天上的國璽！」、「年輕的空服小姐姐可能已經不知道，為什麼每到夏天機長都要去海邊了」、「23年飛雅加達也是搭他的飛機，出關還跟他合照」、「他竟然跑去當機長了，我超愛他的我愛夏天」、「脫拉庫專機。」