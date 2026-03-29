中東最大鋁廠遭空襲後，市場開始關注全球鋁供應是否出現明顯缺口。財經網紅葉育碩在臉書指出，中東地區的阿聯與巴林合計支撐全球約9%的原生鋁供應，且高度依賴荷姆茲海峽運輸，一旦廠房受損、航道受阻，鋁這類高耗電、替代性低的金屬，供給缺口短期內很難快速補上，後續價格上漲壓力恐明顯升高，甚至不排除倫敦金屬交易所（LME）鋁價挑戰2022年高點。
葉育碩認為，若鋁價持續走強，台股最先反應的，通常不會是下游加工廠，而是手上握有庫存的業者。以大成鋼為例，若原本持有大量低價庫存，在鋁價上漲後，帳面價值與利差空間都有機會同步擴大。
除了直接握有庫存的通路與鋼鋁業者，葉育碩也提到中鋼。雖然市場一般先聯想到鋼鐵本業，但若鋁價強漲，中鋼旗下中鋁也可能開始逐步貢獻。
至於具有替代供應能力的公司，也可能被視為另一類受惠者。葉育碩指出，像巧新具備再生鋁技術的業者，在原生鋁供應受阻時，反而可能因手中掌握替代料源而提高市場話語權。
下游加工廠，葉育碩點名華孚與可成，短期可能因既有庫存受惠，但他提醒，中長期真正關鍵，在於成本上升後能否順利轉嫁給客戶。若能把漲價壓力丟回去，鋁價上漲對獲利可能是利多；但若無法順利轉嫁，反而可能形成壓力。
葉育碩也提醒，這類原物料題材，通常最先反應的是通路與庫存，接著約1到3個月後，營收才會慢慢反映，再往後，才輪到財報真正反映獲利結果。對投資人來說，若追得太慢，或在最後一段獲利反映前沒及時調節，都可能讓操作風險放大。
他也強調，真正不能忽視的風險，是若戰事持續升級，衝擊恐不只停留在鋁價本身，而是擴散到整體航運與物流成本。屆時即使鋁價持續上漲，企業獲利也未必一定同步受惠，因為成本端壓力可能同時升高。
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除了直接握有庫存的通路與鋼鋁業者，葉育碩也提到中鋼。雖然市場一般先聯想到鋼鐵本業，但若鋁價強漲，中鋼旗下中鋁也可能開始逐步貢獻。
至於具有替代供應能力的公司，也可能被視為另一類受惠者。葉育碩指出，像巧新具備再生鋁技術的業者，在原生鋁供應受阻時，反而可能因手中掌握替代料源而提高市場話語權。
下游加工廠，葉育碩點名華孚與可成，短期可能因既有庫存受惠，但他提醒，中長期真正關鍵，在於成本上升後能否順利轉嫁給客戶。若能把漲價壓力丟回去，鋁價上漲對獲利可能是利多；但若無法順利轉嫁，反而可能形成壓力。
葉育碩也提醒，這類原物料題材，通常最先反應的是通路與庫存，接著約1到3個月後，營收才會慢慢反映，再往後，才輪到財報真正反映獲利結果。對投資人來說，若追得太慢，或在最後一段獲利反映前沒及時調節，都可能讓操作風險放大。
他也強調，真正不能忽視的風險，是若戰事持續升級，衝擊恐不只停留在鋁價本身，而是擴散到整體航運與物流成本。屆時即使鋁價持續上漲，企業獲利也未必一定同步受惠，因為成本端壓力可能同時升高。