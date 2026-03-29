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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦青年培力交流論壇。(圖／記者黃守作攝)

▲勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心主任曾羑箐致詞。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

▲勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦青年培力交流論壇。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心28日，在青年職涯發展中心會議室，舉辦青年培力交流論壇，以「沃克星圖鑑」為主題，藉由串聯企業、非營利組織與校際夥伴等豐富資源與經驗，跨界資源共聚，共同建構更完整、多元的青年職涯支持網絡。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心青年培力交流論壇，是由青年職涯發展中心主任曾羑箐主持，有家樂福企業永續經理及家樂福文教基金會總幹事林夢紹、財團法人基督教芥菜種會主任朱紅溱與會，共同分享弱勢青年培力的實務成果。勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心主任曾羑箐表示，面對快速變動的產業環境，青年在探索職涯時常會遇到「不知道資源在哪裡」、「該如何累積實務經驗」等疑問，為了協助青年運用跨界資源來解決問題，青年職涯發展中心乃舉辦此一青年培力交流論壇。曾羑箐說，青年職涯發展中心長期協助15至29歲青年探索職涯方向，提供職涯諮詢、職人講座、職場體驗與企業參訪等多元服務，成為青年運用職涯資源的重要據點，面對產業與趨勢變動，青年職涯發展中心積極調整服務方針，期待能廣納外界資源成為資源匯聚樞紐，並與各單位合作提供更完善的青年職涯服務。曾羑箐指出，透過此次論壇，青年職涯發展中心和與會企業、非營利組織與校際代表討論建立深化合作、策略協助的共識，青年職涯發展中心今(115)年度也將擴大結合各單位的資源及能量，針對弱勢青少年量身打造服務方案，協助不同背景的青年克服就業障礙，讓每位青年的職涯潛能都能被看見，建構合適的職涯軌道。曾羑箐並指出，此次青年培力交流論壇，以「沃克星圖鑑」為主題，透過「沃克星圖鑑」概念，將企業、學校與非營利組織等跨域力量匯聚，讓青年職涯支持不再是單點服務，而是一個能持續陪伴青年成長的合作網絡，幫助青年發展多元志向，並支持青年實踐屬於自己的價值。