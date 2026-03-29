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▲Dok2（左）公開摟著李遐怡（右）腰的親密照，直接甜翻眾人。（圖／Dok2 IG@dok2gonzo）

29歲的「韓版愛黛兒」李遐怡（Lee Hi）在昨（28）日驚傳與大6歲的饒舌歌手Dok2戀情，韓媒《Dispatch》也隨後爆料他們已密戀5年。Dok2還大方曬出摟腰等親密合照，李遐怡也甜蜜告白「我的男人Dok2」，火速引發熱議。除了公開交往關係，他們更宣布共同創立全新音樂廠牌「808 HI RECORDINGS」，並於同日發行講述兩人愛情故事的最新合作單曲〈You & Me〉。李遐怡在昨日於社群曬出與Dok2的合照，大方告白：「這是一段很長的旅程，終於在今天走到這裡。生日快樂我的男人Dok2」，正式宣布戀情。而Dok2也發出兩人照片，有他親密摟著李遐怡的腰、還有兩人搭肩的模樣，看起來非常甜蜜。Dok2稱李遐怡為「MY LADY」，並熱情告白「我很愛妳」。除此之外，李遐怡與Dok2也在認愛同天發行最新合作單曲〈You & Me〉，透過歌曲講述兩人的戀愛故事。據悉，他們的緣分始於2016年綜藝節目《無限挑戰》的同台合作，隨後於2022年正式展開交往。此次攜手創立的新廠牌名稱也別具巧思，「808」是Dok2極具個人意義的數字，結合李遐怡的英文名「HI」，暗藏著專屬愛的密碼。事實上，這段感情在韓國嘻哈圈早就是公開的秘密，同行歌手Sleepy甚至曾留言「結婚吧」催婚，兩人還傳出目前已在美國同居。戀情曝光後火速引發韓國網友熱烈討論，由於兩人過往形象反差較大，許多網民第一時間驚呼「還以為是愚人節玩笑」、「這組合完全想像不到」，但也紛紛為這對相差6歲的音樂界才子佳人獻上滿滿祝福。李遐怡在2012年參加選秀節目《K-POP Star》奪得亞軍，以極具辨識度的「靈魂嗓音」受到關注，並在加入YG娛樂後，以歌曲〈1, 2, 3, 4〉出道。之後她加入AOMG娛樂，自由且多變的音樂風格，完美駕馭R&B、靈魂樂與都會感性流行音樂。Dok2（本名李埈京）以其極快的語速、精準的節奏感與強大的製作能力聞名。12歲就開始寫歌的他，曾有過一段極為艱辛的童年，一度住在貨櫃屋中生活。2011年，他與The Quiett共同創立了傳奇嘻哈廠牌Illionaire Records，成功將地下嘻哈帶入主流市場。除此之外，他還在《Show Me The Money 3》擔任導師並帶領Bobby奪冠。但Dok2在2020年2月退出Illionaire，並於昨日正式宣布與李遐怡成立808 HI RECORDINGS。