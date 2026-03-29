觀世音菩薩生日（誕辰）位於每年農曆二月十九日，2026年對應國曆4月6日（一），信眾會在這天準備供品前往祭拜，藉此祈求未來平安順利。根據命理專家小孟老師表示，觀世音菩薩生日3大生肖「生肖雞、羊、豬」能被加持，亦提供觀世音菩薩生日拜拜吉時與供品、禁忌，若能正確遵循有望發財致富、實現心願。
📍觀世音菩薩生日由來
觀世音菩薩每年有三大節日，分別為農曆二月十九是觀世音菩薩誕辰（聖誕）、六月十九成道日、九月十九出家日。2026年觀世音菩薩誕辰日對應為國曆4月6日（一），民間傳說這天是觀音菩薩降生為人之日，相傳興林國妙莊王的三女兒妙善，是觀世音菩薩轉世，後世以她出生日期定為觀世音菩薩生日。
📍觀世音菩薩生日「3生肖」必拜！財庫加分發大財
◼︎ 第3名：生肖雞
屬雞者在觀世音菩薩生日當天參拜後，可以透過不同方式增加財庫，包括考慮一些理財商品，或透過定期定額的方式每月投資，不但能避免因追求市場報酬而承受太多壓力，慢慢投資還能產生獲利。
◼︎ 第2名：生肖羊
屬羊的人拜完觀音菩薩後，正財運將大幅提升，建議可將多的資金進行投資，如果原本就有熟悉且獲利不錯的投資模式，可以繼續保持下去；相反的，若投資成果不佳，建議改採小額方式投資，尋找最適合自己的理財方法。
◼︎ 第1名：生肖豬
屬豬的朋友參拜觀音菩薩後，可向專家學習理財方法，了解如何判斷市場情況，幫助自己找到有利的標的物。另外，屬豬者這段時間物慾比較強，如果有多的資金就拿去投資，避免亂花錢等問題。
📍觀世音菩薩生日拜拜吉時
4月6日（一）早上9時至下午13時。
📍觀世音菩薩生日拜拜供品禁忌
◼︎ 禁忌1：要拜單數素果
祭拜觀音菩薩時，建議選擇當季水果當成供品，且正神為單，水果數目要為單數、單數為陽。
◼︎ 禁忌2：祭拜時不可奇裝異服或太暴露
祭拜觀音菩薩時，記得不要穿得太奇怪，也不要穿著太暴露服裝，保持嚴肅端莊的形象為佳。
◼︎ 禁忌3：祭拜時忌大聲說話
盡量輕鬆細語，以平常心去祭拜與感謝為最佳。
◼︎ 禁忌4：不要祈求過多慾望事物
若祭拜時向觀音菩薩求取太多，會讓神明感到有壓力，盡量按照平常方式祈求，以「有就有、沒有就沒有」的心態拜拜，一切隨緣由菩薩安排。
◼︎ 禁忌5：供品不要選葷食
供品選擇時不要拜葷食，選擇素食最佳。
資料來源：小孟老師
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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觀世音菩薩每年有三大節日，分別為農曆二月十九是觀世音菩薩誕辰（聖誕）、六月十九成道日、九月十九出家日。2026年觀世音菩薩誕辰日對應為國曆4月6日（一），民間傳說這天是觀音菩薩降生為人之日，相傳興林國妙莊王的三女兒妙善，是觀世音菩薩轉世，後世以她出生日期定為觀世音菩薩生日。
◼︎ 第3名：生肖雞
屬雞者在觀世音菩薩生日當天參拜後，可以透過不同方式增加財庫，包括考慮一些理財商品，或透過定期定額的方式每月投資，不但能避免因追求市場報酬而承受太多壓力，慢慢投資還能產生獲利。
◼︎ 第2名：生肖羊
屬羊的人拜完觀音菩薩後，正財運將大幅提升，建議可將多的資金進行投資，如果原本就有熟悉且獲利不錯的投資模式，可以繼續保持下去；相反的，若投資成果不佳，建議改採小額方式投資，尋找最適合自己的理財方法。
◼︎ 第1名：生肖豬
屬豬的朋友參拜觀音菩薩後，可向專家學習理財方法，了解如何判斷市場情況，幫助自己找到有利的標的物。另外，屬豬者這段時間物慾比較強，如果有多的資金就拿去投資，避免亂花錢等問題。
4月6日（一）早上9時至下午13時。
📍觀世音菩薩生日拜拜供品禁忌
◼︎ 禁忌1：要拜單數素果
祭拜觀音菩薩時，建議選擇當季水果當成供品，且正神為單，水果數目要為單數、單數為陽。
◼︎ 禁忌2：祭拜時不可奇裝異服或太暴露
祭拜觀音菩薩時，記得不要穿得太奇怪，也不要穿著太暴露服裝，保持嚴肅端莊的形象為佳。
◼︎ 禁忌3：祭拜時忌大聲說話
盡量輕鬆細語，以平常心去祭拜與感謝為最佳。
◼︎ 禁忌4：不要祈求過多慾望事物
若祭拜時向觀音菩薩求取太多，會讓神明感到有壓力，盡量按照平常方式祈求，以「有就有、沒有就沒有」的心態拜拜，一切隨緣由菩薩安排。
◼︎ 禁忌5：供品不要選葷食
供品選擇時不要拜葷食，選擇素食最佳。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。