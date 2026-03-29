美國與以色列襲擊伊朗，德黑蘭封鎖荷姆茲海峽，對全球航運、能源造成嚴重影響。《經濟學人》模型顯示，關閉荷姆茲海峽會影響全球6%的海上貿易，但其他海峽的阻塞將造成更嚴重的全球貿易惡夢，包括台灣海峽若被封鎖，將造成全球13%的衝擊。
《經濟學人》報導，荷姆茲海峽是進出波斯灣的唯一航道，鎖住全球五分之一的石油與液化天然氣，不過荷姆茲海峽還不是世界上最重要的航道。
台灣海峽（Taiwan Strait）與馬六甲海峽（Strait of Malacca）掐住將原材料運往亞洲工廠以及將製成品運出的航道；供應歐洲的包括直布羅陀（Gibraltar）、英吉利海峽（English Channel），以及丹麥外海連接波羅的海與北海的卡特加特海峽（Kattegat）、斯卡格拉克海峽（Skagerrak）與厄勒海峽（Oresund）。跨大陸建造的蘇伊士運河（Suez Canal）與巴拿馬運河是重要航運捷徑。荷姆茲海峽則向亞洲與歐洲同時供應能源。
《經濟學人》建立的貿易航道模擬模型，分析全球 13 個主要水道在14種封鎖情境下的衝擊。研究指出，判斷航道重要性的標準，不在於平時承載量，而是一旦被中斷，是否有替代路線。
荷姆茲海峽影響6%的海上貿易，但具有極高的不可替代性，一旦封閉，現有替代路線難以承接龐大流量，相當比例的能源和貨品貿易會直接斷流。
麻六甲海峽雖然是全球最繁忙、通行量巨大的海峽，但其關閉僅需稍微繞道，船舶平均航程僅增加9%。但若從麻六甲海峽到澳洲的所有海峽都關閉，將影響26%的海上貿易。蘇伊士運河將影響16%；南海將影響24%。
而台灣海峽乘載全球約13%的海運貿易價值，若僅有台灣海峽被中斷，船舶繞道行駛平均僅增加179公里，衝擊相對有限。但若是台灣爆發戰爭，引發亞洲與澳洲間的多條海峽同步受阻，船隻大幅改道，受影響的航程平均長度將暴增58%，是衝擊最劇烈的情境之一。
模型也顯示，美國對伊朗發動攻擊，亞洲和歐洲卻是經濟重災區，若直布羅陀海峽與蘇伊士運河同時關閉，將影響歐盟40%的海運貿易，其中26%的貿易將直接中斷，無法透過繞道解決。
中國也相當脆弱，若麻六甲、龍目海峽等東南亞航道遭封鎖，將影響超過40%的海運貿易；光是紅海航道受阻，影響比重就超過25%。
對美國而言，最具威脅的是韓國海峽（Korea strait）關閉將影響14%貿易，但大多數情境都僅需小幅繞道，整體經貿韌性高於歐、中兩大體系。
文章來源：The nightmare scenario for global trade
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣海峽（Taiwan Strait）與馬六甲海峽（Strait of Malacca）掐住將原材料運往亞洲工廠以及將製成品運出的航道；供應歐洲的包括直布羅陀（Gibraltar）、英吉利海峽（English Channel），以及丹麥外海連接波羅的海與北海的卡特加特海峽（Kattegat）、斯卡格拉克海峽（Skagerrak）與厄勒海峽（Oresund）。跨大陸建造的蘇伊士運河（Suez Canal）與巴拿馬運河是重要航運捷徑。荷姆茲海峽則向亞洲與歐洲同時供應能源。
《經濟學人》建立的貿易航道模擬模型，分析全球 13 個主要水道在14種封鎖情境下的衝擊。研究指出，判斷航道重要性的標準，不在於平時承載量，而是一旦被中斷，是否有替代路線。
荷姆茲海峽影響6%的海上貿易，但具有極高的不可替代性，一旦封閉，現有替代路線難以承接龐大流量，相當比例的能源和貨品貿易會直接斷流。
麻六甲海峽雖然是全球最繁忙、通行量巨大的海峽，但其關閉僅需稍微繞道，船舶平均航程僅增加9%。但若從麻六甲海峽到澳洲的所有海峽都關閉，將影響26%的海上貿易。蘇伊士運河將影響16%；南海將影響24%。
而台灣海峽乘載全球約13%的海運貿易價值，若僅有台灣海峽被中斷，船舶繞道行駛平均僅增加179公里，衝擊相對有限。但若是台灣爆發戰爭，引發亞洲與澳洲間的多條海峽同步受阻，船隻大幅改道，受影響的航程平均長度將暴增58%，是衝擊最劇烈的情境之一。
模型也顯示，美國對伊朗發動攻擊，亞洲和歐洲卻是經濟重災區，若直布羅陀海峽與蘇伊士運河同時關閉，將影響歐盟40%的海運貿易，其中26%的貿易將直接中斷，無法透過繞道解決。
中國也相當脆弱，若麻六甲、龍目海峽等東南亞航道遭封鎖，將影響超過40%的海運貿易；光是紅海航道受阻，影響比重就超過25%。
對美國而言，最具威脅的是韓國海峽（Korea strait）關閉將影響14%貿易，但大多數情境都僅需小幅繞道，整體經貿韌性高於歐、中兩大體系。
文章來源：The nightmare scenario for global trade
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。