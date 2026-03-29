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在台灣拿下7.4億元票房的電影《陽光女子合唱團》4月4日將在中國上映，卻自稱「中國台灣」，引發各界不滿。文化部 29 日表示，已要求劇組說明相關情況，並將邀集產業代表與相關單位研議因應機制。《陽光女子合唱團》將在中國上映，但23日時在官方微博時，竟稱「電影陽光女子合唱團累計票房7.4億台幣，打破塵封18年的票房紀錄，成為中國台灣地區華語片影史票房冠軍，4月4日，催淚上映！」裡面使用「中國台灣地區」用詞讓許多粉絲無法接受。民進黨立委張雅琳今（29）日開轟，該片領取台灣政府合計超過1800萬元的補助金，卻在海外宣傳時配合中國統戰話術矮化台灣，要求文化部對此提出說明並檢討制度。文化部影視局已請《陽光女子合唱團》劇組應儘速了解並說明相關情況。文化部後續將再邀集相關產業代表及單位，共同討論有關因應機制。文化部說明，針對國片進入中國市場及相關補助議題，中國一向利用各種手段及方式進行統戰作為，除了達成統戰目的，更嚴重的是要製造對立與矛盾，讓台灣製作單位面臨可能無法成功打入中國市場，或是傷害台灣人民情感的雙重矛盾壓力。文化部仍強調，做為主管機關，樂見台灣好的故事及作品走進全世界各國，但也必須提醒所有劇組，唯有台灣提供的自由民主創作環境，才是孕育這些好故事的最佳土壤。文化部表示，唯有壯大自己的文化產業，才能掌握文化的主體性及詮釋權。國人展現對國片的熱情支持，都提醒文化部應更努力與所有產業工作者及國人，共同維護台灣文化主權。