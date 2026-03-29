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宋芸樺男友罕見露面 現身禾浩辰婚禮被拍

▲宋芸樺（左）與男友交往至今，未在鏡頭前公開亮相，如今大方帶著對方出席婚禮，也讓人好奇是否好事近了？（圖／記者吳翊緁攝影）

▲愛雅（右）產後迅速恢復苗條身材，今與老公一起出席婚禮。

禾浩辰與吳品潔今（29）日舉辦婚禮，邀請150位賓客現場眾星雲集，包括柯震東、郭雪芙、歐陽妮妮等好友皆現身祝福。其中宋芸樺也牽著男友出席婚禮，小倆口十指緊扣罕見公開放閃，立刻引起關注，從兩人的互動也可看出感情非常穩定。宋芸樺與圈外男友穩定交往，今日小倆口一起出席禾浩辰婚禮，她身穿咖啡色平口洋裝、頂著大波浪長髮，傲人身材藏不住。宋芸樺緊牽著男友進入會場，男帥女美立刻引起現場媒體關注。宋芸樺與男友交往至今，未在鏡頭前公開亮相，如今大方帶著對方出席婚禮，也讓人好奇是否好事近了？事實上，她先前放下一切到美國遊學，當時男友也愛相隨陪伴，被問起未來規劃，她笑說如果會結婚，一定只是拿「結婚」當成一個事由，實則是自己想辦一場盛大的派對。今晚婚禮賓客華麗，柯震東、蔡昌憲、章廣辰、導演九把刀、導演江金霖、楊千霈、姜予、許莉廷、張軒睿、張立昂、林哲熹、梅賢治、蔡嘉茵、郭雪芙 、魏蔓、詹子晴（ㄚ頭）、徐凱希、歐陽妮妮、張書豪、夏和熙等人皆現身祝福。其中剛升格媽媽的愛雅，產後迅速恢復身材，與老公一起出席；歐陽妮妮與張書豪也抱著兒子現身，給新人滿滿祝福。