自從2011年後主要在中國演藝界發展的王耀慶，近日返台拍攝新片《漫長的告別》，扮演照顧失智媽媽陳淑芳的中年兒子，自嘲「便宜又好用」。51歲的他，家中也正好有位已經97歲、逐漸不認識身邊人的奶奶，能夠把長照者的心情詮釋得很好。倒是有「國民阿嬤」形象的陳淑芳，出門常被認出來，某些時候路人要求拍照的當下，她並不是那麼方便，覺得有點懊惱，聽得王耀慶笑道：「原來阿姨還是有偶包的。」

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▲86歲陳淑芳會和家裡的人一起打麻將，鍛練腦力，避免失智。（圖／禾力文創提供）
▲86歲陳淑芳會和家裡的人一起打麻將，鍛練腦力，避免失智。（圖／禾力文創提供）
王耀慶片中照顧失智媽　戲外陳淑芳打麻將練腦力

王耀慶已經忘記上次在台灣拍電影是何時，這次是被故事題材深深吸引，剛好他家中97歲的奶奶是74歲的爸爸主要在照顧，春節時全家聚在一起，奶奶白天都沒事，但是到晚上的時候會沒來由的狂喊很痛。他嘆道：「因為我爸一直在照顧她，這樣的情況日復一日，會讓照顧者心裡很累，但為何要把這麼痛苦的事情放在大銀幕上？因為大家都在面臨這個問題。」86歲的陳淑芳則是每個月都會跟家裡的人一起打麻將，金額不高又可以防止失智。

▲王耀慶認為長照是每個人都可能面臨的課題，他家中也是74歲的爸爸在照顧97歲的奶奶。（圖／禾力文創提供）
▲王耀慶認為長照是每個人都可能面臨的課題，他家中也是74歲的爸爸在照顧97歲的奶奶。（圖／禾力文創提供）
《漫長的告別》導演張書瑋，是透過兩岸影展活動，經由資深名導朱延平牽線才和王耀慶結識，王耀慶久未在台拍片，和張書瑋聊了很久，看到劇本很有感覺，也希望讓更多人看見這個故事。他長住中國，和爸爸卻不是天天有聯絡，透露：「通常打電話都是有大事。」他和爸爸也不習慣天天見面，感嘆男性要衝事業又要顧家庭，其實非常兩難。

李康生變身家暴男　嘆冷暴力最可怕

金馬影帝李康生在片中扮演娶了越南新娘的家暴男，又會發脾氣又跟老婆要錢，他表示以前也有演過家暴男，但認為對家人動手動腳還不是最難受的，最可怕的其實是冷暴力、直接把對方當空氣，他也期盼《漫長的告別》可以讓更多人關注新住民的生存困境與相關社會議題。

▲李康生在《漫長的告別》要扮演會家暴外籍伴侶的男子。（圖／禾力文創提供）
▲李康生在《漫長的告別》要扮演會家暴外籍伴侶的男子。（圖／禾力文創提供）
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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