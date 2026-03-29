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伊朗27日空襲沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan Air Base），美軍一架E-3「哨兵」空中預警與管制機（AWACS）受損，網路上瘋傳被炸成兩截的畫面，恐削弱美軍掌控戰場的能力。美國「空軍暨太空軍雜誌」（Air & Space Forces Magazine）引述知情人士消息，伊朗27日襲擊蘇爾坦王子空軍基地，造成逾10名士兵受傷，其中2人受重傷。多架空中加油機及一架E-3「哨兵」空中預警機受損。此次攻擊前，共有6架E-3駐紮在該基地網路上也傳出，E-3預警機被炸成兩截的照片。雜誌並未刊出照片，但依據跑道標誌及飛機標示，判斷照片是駐紮在沙國基地的E-3預警機，指機體受損相當嚴重，恐怕無法修復。空中預警機被暱稱為「空中之眼」，自1970年代末以來，美國空軍就運用預警機提供指揮、情報、監視及監察，在對科威特的沙漠風暴行爆、科索沃戰爭、伊拉克戰爭、阿富汗戰爭等都有廣泛運用。但近年來E-3預警機的性能已經落後主要對手，美國空軍也逐步淘汰性能較差的機型，目前機隊僅剩16架E-3，作戰能力約56%。軍事分析家指出，E-3預警機搭載空中預警與管制系統，不僅能掃描廣大區域，還能從數百英里外追蹤無人機、飛彈與敵機動態，宛如空戰的中樞神經，為指揮官提供即時戰況，引導武力攔截威脅，調度友軍戰機。前F-16飛官、美國空軍協會（AFA）智庫密契爾航太研究所（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）主任潘奈（Heather Penney）直言，預警機及戰場管理人員的價值在於能掌握戰場全貌，尤其戰機飛行員很依賴預警機提供的戰場空間態勢圖，從空域衝突協調、飛機衝突協調，到鎖定目標、提供部隊致命效果等，損失一架E-3將是嚴重問題，會讓空軍出現漏洞，錯失打擊伊朗的機會。空軍暨太空軍雜誌指出，伊朗至今仍持續鎖定美軍在中東地區的基地，並針對雷達、預警機等關鍵軍備；華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）資深研究員格里科（Kelly Grieco）分析，伊朗的行動絕非偶然，而是蓄意攻擊雷達、通訊站、飛機及基地，試圖發動「非對稱反空襲行動」。目前最接近的替代方案，是波音公司生產的E-7「楔尾」預警機。去年預估單機造價超過7億美元（約台幣225億），遭五角大廈試圖取消，後在國會施壓下才起死回生。本月美國空軍曾表示，若資金充足，波音可製造7架E-7。