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▲少了李麗安，宇宙啦啦隊現以27人制錄製節目中。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

韓籍啦啦隊女神安芝儇前隊友李麗安擁有不少人氣，她原本將參加台灣啦啦隊選秀節目《宇宙啦啦隊》，沒想到卻在節目開拍前突然宣布「身體不適退賽」，想不到事實卻並非如此，節目製作人B2透露李麗安放了節目組兩次鴿子，導致拍攝進度被嚴重延後，為此將跨海求償500萬台幣。根據《聯合新聞網》報導，李麗安是節目鎖定的重點參賽者之一，且先前已在韓國完成訓練，沒想到飛來台灣正式錄影前，她卻突然缺席且一度失聯，讓製作單位措手不及，更誇張的是，製作團隊連住處都已經為她租好、並簽了一年的約，沒想到最終卻等來一場「No Show」。第一次缺席後，製作單位好不容易再次聯繫上李麗安，她當時給出的理由是「身體不舒服」，因此製作組當下選擇體諒，後續李麗安承諾會照常參加錄影，因此製作單位再次替她安排機票、重新調整相關行程，沒想到隔天她卻又再度失約，讓整個團隊超無奈決定提告違約。最讓B2無法接受的，是製作單位不爽決定提告後，李麗安直接說「現在就可以搭機來台」，不過當時離正式開拍只差兩個小時，再加上她前面兩次的放鳥經驗，讓節目組認為她的說法完全不可信，B2直言如果真的能立刻出發，代表身體狀況根本沒有那麼嚴重，認為先前身體不舒服的說法都只是藉口。目前B2將正式跨海提告李麗安，並根據合約內容追究違約責任，求償金額最高可能上看500萬元台幣，由於《宇宙啦啦隊》原先是就以28人完整隊形來設計舞步動線，李麗安臨時缺席，讓27名參賽者只能熬夜重排隊形，甚至影響舞台設計、應援物製作、宣傳安排與人員安排，整體損失粗估已超過100萬元台幣，也讓他氣得直批李麗安「完全沒有職業道德」。