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民眾黨號稱今（29）日有8萬支持者上凱道討公道，聲援創黨主席柯文哲在京華城容積獎勵、政治獻金案是清清白白，沒想到網紅「吃屎哥」游兆霖卻混入人群，跑到台前大喊「柯文哲貪污」，身上還帶著一袋雞蛋，當場遭警方扛出會場。吃屎哥到藍白活動現場鬧場，其實並非第一次，不僅過去曾在柯文哲出席的活動現場鬧事，去年大罷免投票前，國民黨在凱道舉辦「反惡罷、戰獨裁」選前之夜。當時網紅館長陳之漢在台上發言，游兆霖竟對著他丟冥紙，就連羅明才的823反罷免活動現場，也看得到他到場鬧事的身影。這回游兆霖身上綁著多條支持綁帶、戴著鴨舌帽，又假扮支持者潛入民眾黨的活動現場，因此員警一看到他出現，立即上前關心。游男還一度裝傻表示，我坐在這裡不行嗎？但眼尖警方發現，他居然還帶了一袋雞蛋，因此立即將他架起。眼見鬧場不成，游男乾脆大喊「柯文哲貪污」，還好沒與現場支持者起衝突，否則後果不堪設想。事後，他遭警方強制進行保護管束，才結束一場鬧場驚魂。