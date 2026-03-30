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以色列襲擊伊朗能源設施消息傳出後，恐慌指數VIX急遽飆高，拖累美國股市上週五（27日）全數走低，再加上同時台指期夜盤終場下跌882點、收在32244點，拖累台北股市今（29）日開盤下跌102.91點、來到33009.68點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.56點、來到324.44點。今日開盤量大強勢個股：台達化、華紙、亞聚、大成鋼、建漢；開盤量大弱勢個股：康霈*、精金、聯合再生、強茂、台燿。權值股全數熄火，權王台積電開盤下跌40元、來到1780元；台達電開盤下跌45元、來到1465元；鴻海開盤下跌4.5元、來到195元。美國總統川普上週四宣布，將原訂對伊朗發電廠與能源打擊期限延後10天至4月6日，但戰火並未降溫，以色列週五空襲伊朗境內一處設有重水反應器的核設施、一座生產鈾濃縮物的工廠，以及伊朗兩大鋼鐵廠。伊朗外長阿拉格奇證實，以色列聲稱攻擊行動是在與美國協調下進行的，德黑蘭將採取報復措施，讓對方為此付出「沉重代價」。美國國務卿盧比歐上週五則表示，美方軍事行動預計將在數週內逐步收尾，並強調無需派遣地面部隊。供應中斷疑慮持續推升油價，布蘭特原油上漲至每桶113美元附近，美國西德州原油逼近每桶100美元關卡。油價走高進一步壓抑股市表現，並加深市場對通膨回升的擔憂。美股四大指數上週五全數走低，道瓊指數下跌793.47點或1.73%，報45166.64點，那斯達克指數大跌459.72點或2.15%，報20948.36點，標普500指數下跌108.31點或1.67%，報6368.85點，費半指數下跌128.20點或1.69%，報7457.67點。台股 ADR漲跌互見，台積電ADR上漲0.19%，日月光ADR上漲0.33%，聯電ADR下跌1.66%，中華電信ADR下跌1.10%。台指期夜盤上週五持續走低，終場下跌882點、收在32244點，其中台積電期夜盤在27日晚間約9點時，失守1800元大關，來到1790元。不過，台積電夜盤遠期期貨則回升至1845元，代表著短線利空過後，市場仍看好台積電股價回升。