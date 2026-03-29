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日本JR東海鐵路28日發生驚險事件，一列載有180名乘客的列車，因駕駛員「打瞌睡」23秒，以時速71公里衝向終點站名古屋，所幸自動保安裝置偵測到異常，在站前100公尺處強制煞停，並未造成人員傷亡。綜合產經新聞、共同社等日媒報導，28日下午3時05分左右，JR東海鐵路一列載有180名乘客、4列車廂編組的「特急飛驒號」，在接近終點站名古屋站時，理應依規定降速至55公里以下，但卻沒有減速，以時速71公里駛向車站，觸發自動保安裝置（ATS），啟動緊急煞車，在火車在站前約100公尺處煞停，成功阻止一起悲劇。涉事的51歲駕駛員擁有多年駕駛資歷，當天上工前血壓與體溫監測均完全正常，他在事後調查時強調，自己前一刻毫無睏意，但卻像斷電一樣突然昏睡，直到列車被自動煞車後，才驚覺自己「斷片」，時間長達23秒。這起事故造成列車延誤約11分鐘，但車上180名乘客與機組人員都安全，並未造成任何傷亡。JR東海29日召開記者會，向大眾正式致歉，承認這起人為疏失險些釀成大禍，指出儘管駕駛員自認清醒，但監視畫面顯示其確實因疲勞而閉眼昏睡。目前已針對該名駕駛進行詳細的身心檢查，並將檢討現行的執勤班表與休息制度。JR東海也承諾將強化駕駛艙內的生理監測裝置，研議加入更靈敏的偵測技術，隨時監控駕駛員眼球動作與精神狀態，杜絕類似情況再次發生。