美國及歐洲多地28日舉行反對美國總統川普的「無王日」（No Kings）集會，主辦單位預估各地登記的3100多場活動，將有900萬人上街，超過前兩次集會，訴求包括反對川普政府移民執法及對伊朗的戰爭等等。
據美聯社報導，28日，美國多地舉辦「無王日」集會，組織者表示，在全美共登記3100多場活動，比10月時多了500場。前兩輪「無王日」集會，6月吸引超過500萬人、10月則有700萬人，預計28日的活動將有900萬人參與，目前尚不清楚是否達到預期。
從擁有近850萬居民的深藍州紐約市，到川普拿下6成選票的愛達荷州，其東部人口不足2,000人的小鎮德里格斯（Driggs），到處都有人集會。
28日的活動以明尼蘇達州聖保羅市議會草坪為主要會場，歌手史普林斯汀（Bruce Springsteen）也演唱歌曲，紀念因移民執法行動喪生的兩名受害者古德（Renee Good）與普雷蒂（Alex Pretti）。有數千人聚集，呼籲抵制川普激進移民執法行動。
在華盛頓，數百人走過林肯紀念堂進入國家廣場，手持寫著「放下皇冠，小丑」以及「政權更迭從國內開始」的標語。聖地牙哥警方表示，約有40,000人在當地遊行。
組織者表示，集會預約（RSVPs）中有三分之二來自大城市中心以外。這包括愛達荷、懷俄明、蒙大拿、猶他、南達科他與路易斯安那等保守傾向州的社區，以及選舉競爭激烈的賓夕法尼亞、喬治亞與亞利桑那州的郊區。
川普（Donald Trump）的移民執法推進（特別是在明尼蘇達州）只是長串訴求中的一項，其他還包括伊朗戰爭以及跨性別權利的倒退。
抗議活動大多是和平進行，但洛杉磯、丹佛警局都有逮捕阻塞道路拒絕離開的抗議人群，以及將警方煙霧丟向警員的示威者。
另外，「無王日」也燒向歐洲，在羅馬有數千人遊行並針對總理梅洛尼（Giorgia Meloni）高喊口號，其保守派政府本週精簡義大利司法機構的公投慘敗。抗議者還揮舞旗幟抗議以色列與美國對伊朗的襲擊。
在倫敦，示威者手持標語，高呼「停止極右派」以及「挺身反對種族主義」。而在巴黎，數百人（主要是旅法美國人）與工會及人權組織聚集在巴士底廣場。
白宮發言人傑克遜（Abigail Jackson）稱這些活動是「左翼資助網絡」的產物，幾乎沒有真正的公眾支持，「唯一在乎這些『川普崩潰症療法集會』的人，是那些領薪水報導他們的記者。」
文章來源:‘No Kings’ rallies draw crowds across US, in Europe. Springsteen headlines Minnesota demonstration
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從擁有近850萬居民的深藍州紐約市，到川普拿下6成選票的愛達荷州，其東部人口不足2,000人的小鎮德里格斯（Driggs），到處都有人集會。
在華盛頓，數百人走過林肯紀念堂進入國家廣場，手持寫著「放下皇冠，小丑」以及「政權更迭從國內開始」的標語。聖地牙哥警方表示，約有40,000人在當地遊行。
組織者表示，集會預約（RSVPs）中有三分之二來自大城市中心以外。這包括愛達荷、懷俄明、蒙大拿、猶他、南達科他與路易斯安那等保守傾向州的社區，以及選舉競爭激烈的賓夕法尼亞、喬治亞與亞利桑那州的郊區。
川普（Donald Trump）的移民執法推進（特別是在明尼蘇達州）只是長串訴求中的一項，其他還包括伊朗戰爭以及跨性別權利的倒退。
抗議活動大多是和平進行，但洛杉磯、丹佛警局都有逮捕阻塞道路拒絕離開的抗議人群，以及將警方煙霧丟向警員的示威者。
在倫敦，示威者手持標語，高呼「停止極右派」以及「挺身反對種族主義」。而在巴黎，數百人（主要是旅法美國人）與工會及人權組織聚集在巴士底廣場。
白宮發言人傑克遜（Abigail Jackson）稱這些活動是「左翼資助網絡」的產物，幾乎沒有真正的公眾支持，「唯一在乎這些『川普崩潰症療法集會』的人，是那些領薪水報導他們的記者。」
文章來源:‘No Kings’ rallies draw crowds across US, in Europe. Springsteen headlines Minnesota demonstration