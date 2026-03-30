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▲曾志偉（如圖）聽到朱孝天要參加節目嚇了一跳，直言「為什麼要來？」（圖／翻攝自微博）

朱孝天被排除在F4復出合體後，近日突然宣布加盟中國綜藝節目《無限超越班4》，他在釋出的節目預告中，不只高調喊出「我即是黑馬」，還表示要撕掉「賣情懷F4」標籤，讓節目導師曾志偉看到都嚇一跳，直呼「為什麼要來？」掀起許多網友討論。《無限超越班4》近日釋出預告，朱孝天一現身就成為全場焦點，他面對鏡頭一一丟掉「既要又要」、「賣情懷F4」、「口不擇言」等標籤，並且坦言這次參賽就是想徹底放下過去光環，重新以演員身分接受檢驗，讓外界忘記他過去亮晶晶的偶像印象。不僅如此，朱孝天還面對鏡頭霸氣喊話「我即是黑馬」，他希望外界不要永遠只把他當成《流星花園》裡的「西門總二郎」，而是看見他作為演員的可能性。不過朱孝天參賽也讓節目導師群相當意外，預告中，節目導師曾志偉看到名單後直言：「朱孝天為什麼要來？」另一位導師劉濤則擔心參賽者目的性太強，可能會模糊了「演技」的焦點。朱孝天日前因F4合體計畫告吹，多次在網路上開嗆阿信及成員，甚至在粉絲群組中爆料對方假唱、勾結黃牛等黑料，引發外界巨大爭議，雖然事後他已發文道歉，但風波並未平息，身為昔日靠《流星花園》紅遍全亞洲的F4成員之一的朱孝天，是否真的能在《無限超越班4》中透過演技成功翻身，一舉一動都受到矚目。