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方舟投資（ARK Invest）最新揭露的ETF交易動向顯示，創辦人「女股神」Cathie Wood持續調整持股結構，近期明顯調節大型科技股部位，同時把部分資金轉向醫療生技族群，反映其資產配置策略仍相當積極。根據Investing.com報導，ARK再度減碼輝達。透過ARKK、ARKW與ARKF三檔ETF，ARK合計賣出5萬8119股輝達，套現約995萬美元。若加上前一個交易日出售的15萬5441股、約2777萬美元，ARK近期對輝達的調節力道相當明顯。除了輝達，Meta也是這波減碼名單之一。ARK這次賣出1萬500股Meta，金額約575萬美元，而前一天才剛處分7萬6622股，套現約4558萬美元，顯示獲利了結動作並非單日現象。半導體族群方面，超微此次遭ARK賣出1萬9126股，金額約390萬美元；前一日也已出售3萬8245股，套現約842萬美元。半導體測試設備商泰瑞達則被減持1萬7092股，價值約508萬美元，延續前一個交易日賣出1萬6009股的操作方向。相較於科技股的連番減碼，ARK在醫療生技領域則有加碼動作。此外，ARK也賣出3萬7876股Bullish，套現約138萬美元，延續前一日拋售18.5萬股、回收約695萬美元的趨勢；同時，Roku與特斯拉也遭到調節，分別出售9274股與4221股，套現約82.6萬美元與157萬美元。