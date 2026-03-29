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民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城容積獎勵、政治獻金等四案，一審遭判17年，褫奪公權6年。這樣的結果引發白營不滿，黨主席黃國昌號召支持者今（29）日上凱道討公道，柯文哲也親臨現場嗆聲總統賴清德，不料在吶喊時竟脫口而出：「賴祥德，沒有用的，我不會屈服！我不會投降！」，引來綠營支持們調侃「口齒不清的阿北」；前立委陳柏惟更是譏諷，「整場就是告白秀，從頭到尾都是柯文哲愛上賴清德」。民眾黨今日動員上凱道，而柯文哲在大舞台致詞後，走上小舞台，嘶喊「賴祥德，沒有用的，我不會屈服！我不會投降！」，黃國昌則接著帶領眾人高喊「戰到底！」，讓許多人一頭霧水。對此，陳柏惟今日在直播中表示，「我覺得要精神賠償，看完一下午，我對造勢遊行審美都倒退，我覺得民眾黨要給我精神賠償」，針對柯文哲喊錯名字一事，陳狠酸，「還是他（柯文哲）是在唱歌？柯文哲為了賴清德寫了一首歌，『賴祥德 沒有用的 你比誰都好』，應該是這首周杰倫的歌，所以他就是在告白，就是清清白白、綠白合，就是在告白，整場就是告白秀，從頭到尾都是柯文哲愛上賴清德」。陳柏惟直言，民眾黨今日是仇恨動員，情緒大部分的人跟不上，「你如果覺得你拿錢被關這件事不應該，做這種動員做這種操作，這種就是早餐店阿姨說你是帥哥，結果你告白失敗就行兇殺你的那種，大家都說『我清清白白你憑什麼說我貪污』、『賴清德我絕不屈服』，這種都是生病了」。陳柏惟表示，「出事就是別人的錯」是小草的核心思想之一，「如果我成功，是因為我努力；如果我失敗，賴清德獨裁，現在就是這樣」。