巧克力驚天竊案！瑞士食品巨頭雀巢（Nestlé）表示，本週在歐洲一批KitKat巧克力，在從義大利工廠運往波蘭時被偷走，失竊的巧克力多達12噸，相當於41萬巧克力。KitKat也無奈回應，雖然犯罪分子很有品味，但貨物被竊盜已經是日益嚴重的問題。
美聯社報導，雀巢27日表示，本週稍早，約有12噸，相當於41萬3,793根的KitKat巧克力，從其位於義大利的生產基地運往波蘭時被盜，貨車及貨物至今下落不明。
這批KitKat巧克力原計劃銷往歐洲各地。雀巢表示，失竊的巧克力可能會流入歐洲各地的非官方銷售管道，所有產品都可以透過巧克力上的專屬批號進行追蹤，消費者、零售商和批發商都可以掃描包裝上的批號，來識別產品是否屬於被盜貨物，若比對成功，系統也會提供通報方式，協助業者掌握線索。
KitKat發言人説，雖然廣告標語鼓勵大家「休息一下，來個奇巧」，但小偷理解的太過徹底，竟然把12噸巧克力全都拿走，我們不得不說，這些犯人的品味確實相當不錯」，但貨運竊案正成為各種規模企業日益嚴重的問題，而且犯案手法愈來愈複雜。公司此次選擇公開自身遭遇，是希望提高外界對這類犯罪趨勢的警覺。
文章來源：Nestlé says 413,793 KitKat candy bars stolen en route from Italy to Polan
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這批KitKat巧克力原計劃銷往歐洲各地。雀巢表示，失竊的巧克力可能會流入歐洲各地的非官方銷售管道，所有產品都可以透過巧克力上的專屬批號進行追蹤，消費者、零售商和批發商都可以掃描包裝上的批號，來識別產品是否屬於被盜貨物，若比對成功，系統也會提供通報方式，協助業者掌握線索。
KitKat發言人説，雖然廣告標語鼓勵大家「休息一下，來個奇巧」，但小偷理解的太過徹底，竟然把12噸巧克力全都拿走，我們不得不說，這些犯人的品味確實相當不錯」，但貨運竊案正成為各種規模企業日益嚴重的問題，而且犯案手法愈來愈複雜。公司此次選擇公開自身遭遇，是希望提高外界對這類犯罪趨勢的警覺。
文章來源：Nestlé says 413,793 KitKat candy bars stolen en route from Italy to Polan