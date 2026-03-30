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▲《訂閱男友》（Boyfriend on Demand）由Jisoo金智秀（BLACKPINK）與徐仁國主演，自2026年3月6日於Netflix上線以來，迅速登上韓國與全球排行榜，成為話題之作。（圖／Netflix提供）

▲《訂閱男友》（Boyfriend on Demand）由Jisoo金智秀（BLACKPINK）與徐仁國主演，自2026年3月6日於Netflix上線以來，迅速登上韓國與全球排行榜，成為話題之作。（圖／Netflix提供）

▲《訂閱男友》（Boyfriend on Demand）由Jisoo金智秀（BLACKPINK）與徐仁國主演，自2026年3月6日於Netflix上線以來，迅速登上韓國與全球排行榜，成為話題之作。（圖／Netflix提供）

▲《訂閱男友》（Boyfriend on Demand）由Jisoo金智秀（BLACKPINK）與徐仁國主演，自2026年3月6日於Netflix上線以來，迅速登上韓國與全球排行榜，成為話題之作。（圖／Netflix提供）

▲《訂閱男友》（Boyfriend on Demand）由Jisoo金智秀（BLACKPINK）與徐仁國主演，自2026年3月6日於Netflix上線以來，迅速登上韓國與全球排行榜，成為話題之作。（圖／Netflix提供）

▲《訂閱男友》（Boyfriend on Demand）由Jisoo金智秀（BLACKPINK）與徐仁國主演，自2026年3月6日於Netflix上線以來，迅速登上韓國與全球排行榜，成為話題之作。（圖／Netflix提供）

在一個「連愛情都可以被訂閱」的時代，浪漫是否仍然具有不可替代的價值？Netflix韓劇《訂閱男友》正是以這個看似輕盈、實則尖銳的命題，構築出一部兼具娛樂性與思辨深度的都會愛情寓言。《訂閱男友》（Boyfriend on Demand）由Jisoo金智秀（BLACKPINK）與徐仁國主演，自2026年3月6日於Netflix上線以來，迅速登上韓國與全球排行榜，成為話題之作。這部浪漫喜劇以「虛擬戀愛訂閱服務」為核心，結合AI與VR的科技想像，探討現代都市女性的愛情焦慮與自我成長。本劇在導演金政植一貫輕快敘事節奏之下，包裹著一層甜美糖衣；然而當糖衣逐漸溶解，觀眾將意識到，那其實是一則關於「愛的能力正在退化」的時代警語。既是一場粉紅泡泡的甜蜜幻想，也是對真實愛情的深刻反思。從「戀愛服務化」談起：這是一場情感的資本主義實驗。《訂閱男友》最聰明之處，在於它並未將「虛擬戀人」僅僅當作奇觀設定，而是精準對接當代都會女性的情感處境。女主角徐未來，一位被截稿壓力與職場競爭榨乾的網漫製作人，偶然間，她獲得一款名為「訂閱男友」的設備，能依照喜好挑選理想型男友，在虛擬世界展開浪漫約會。從霸總財閥、校園學長到急診室醫生、頂級歌手，男神們輪番登場，讓她沉浸在完美的戀愛幻想中。進入「訂閱男友」系統，等同於進入一種高度個人化的情感消費空間。在這裡，愛情被拆解為可選擇、可替換、可優化的產品模組：霸總型、校園型、醫生型、明星型…，每一段關係，都經過演算法優化，確保「零風險、高回報」。這樣的設定並非幻想，而是對現實的誇張映射。當今社會早已習慣用演算法推薦音樂、影劇、甚至朋友，那麼，「推薦戀人」不過是下一步。問題在於：當愛情變成一種「服務」，我們還需要承擔愛的「風險」嗎？甜美外殼下的陰影：我們為何不再願意去愛？表面上，《訂閱男友》是一部節奏輕快、笑點密集的浪漫喜劇；實質上，它的內核卻近乎悲觀。徐未來之所以選擇虛擬戀愛，並非因為渴望更多愛，而是因為她已經「承受不起失去」。過往戀情中「改變」與「不被接受」的創傷，使她對現實關係產生深層的不信任。於是，她寧願停留在一個永遠不會背叛她的系統之中。這正是當代情感的一種典型症候：我們不是不想愛，而是無法承擔愛的代價。劇中反覆提問：如果一段關係不需要磨合、不會失敗、不會讓你受傷，那它還算不算「愛」？答案顯然是否定的。因為愛的本質，恰恰存在於不確定性之中。金政植導演擅長用幽默描繪都市壓力，這次雖以夢幻包裝，卻暗藏對速食愛情與孤獨感的觀察。劇情前半段輕快甜蜜，後半段則細膩剖析情感，形成層次分明的敘事。這種平衡，讓《訂閱男友》不僅是甜寵劇，更是一部有深度的浪漫喜劇。在這個作品裡，至少有三個議題，被深入淺出地提了出來：「愛情的可訂閱性」劇中「月刊男友」的設定，反映了現代人對愛情的矛盾心態：渴望甜蜜，卻害怕不完美。虛擬男友永遠懂你、永遠支持你，提供情緒價值，卻缺乏真實的摩擦與成長。這種「績效主義式的愛情」引人思考：我們是否正在失去愛一個真實人的能力？「女性意識的覺醒」《訂閱男友》不再是傳統浪漫喜劇裡的「戀愛腦」女主角，而是描繪一位在職場打拼、對愛情心疲力竭的都市女性。她有能力解決困境，不需要男性拯救。愛情是選擇，而非必需。這種女性主體性的展現，呼應了當代韓劇的潮流，也反映了新世代女性的心聲：不依附權力男性，而是成為全方位的贏家。「從逃避到勇敢」徐未來的成長線，是從逃避愛情到勇敢面對。她害怕變化，害怕失去，但最終學會享受當下，不再被結局的恐懼束縛。這種「不問未來，只專注於當下的愛」的態度，既是劇中金句，也是對觀眾的鼓勵。它提醒我們：愛情的美好，往往來自不完美中的真心。值得注意的是，本劇在性別敘事上呈現出鮮明的當代轉向。過去的浪漫喜劇，多半以女性「獲得愛情」為終點；而在《訂閱男友》中，女性已不再等待被拯救，而是主動設計自己的情感結構。徐未來可以同時擁有多種理想型，甚至在虛擬世界中「開後宮」，這種設定並非單純的幻想滿足，而是一種權力重新分配的象徵：女性成為選擇者，而男性成為被選擇的對象。然而，本劇並未停留於表層的性別翻轉，而是進一步提出質疑：當一切都可被選擇、被優化，是否反而削弱了愛的重量？換言之，當愛情不再需要「忍耐與理解」，它是否也失去了深度？虛擬與現實的裂縫：徐仁國的「雙重角色」，其實頗堪玩味，值得更深層的解讀。徐仁國在劇中一人分飾兩角，現實中的朴慶南，以及虛擬世界的理想男友具永日，構成全劇最關鍵的情感對照。具永日，是完美的。他理解一切、不會犯錯、永遠在場。朴慶南，則是不完美的。他沉默、克制、甚至笨拙，但他「真實」。這組對照，構成了本劇最動人的命題：我們真正愛的，是那個完美的人，還是那個會讓我們受傷的人？尤其當觀眾逐步得知朴慶南長期暗戀徐未來的過程，那種壓抑而不宣的情感，比任何精心設計的浪漫橋段更具穿透力。雪中告白一場戲之所以成立，正因它帶著現實的重量，那是無法被程式碼複製的。金智秀的「人生角色」：從偶像到敘事中心。長期以來，Jisoo金智秀的演技曾因角色不貼合而備受質疑；然而在徐未來這一角色中，她終於找到了與自身氣質高度契合的位置。她的表演並不以技巧取勝，而在於一種「情緒透明度」，從封閉、防衛，到逐步鬆動、再到勇敢選擇，觀眾可以清楚感知她內在的每一次轉折。更重要的是，她成功塑造了一種新的女性形象：不是柔弱，也不是過度強悍，而是一種「帶著疲憊仍願意生活」的現代都會女性。這種氣質，遠比傳統的「可愛」更接近當代女性的真實狀態。豪華男友宇宙：多元幻想的拼圖。《訂閱男友》最吸睛的亮點之一，就是豪華的男神陣容。這跟近期爆紅的陸劇《逐玉》從男一號到男六號個個「神級顏質」，讓廣大女性觀眾大呼「胃口被養大了」的話題，產生了相當有趣的呼應。本劇中，李洙赫的霸總財閥、徐康俊的校園初戀、李宰旭的急診室醫生、Jay Park的頂級歌手、金永大的古裝刺客、邕聖祐的特務、李賢旭的法官、李相二的消防員…，簡直是目不暇給的盛世美顏，每一位男友都代表一種戀愛幻想，相當程度滿足了觀眾的多元渴望。而這些短暫卻強烈的心動瞬間，構成了一個「訂閱男友宇宙」，既娛樂又療癒。在全球影視產業低迷之際，浪漫喜劇成為救市之作。《訂閱男友》正是其中的代表。它展現了新世代女性的愛情觀：工作與感情並重，選擇與承擔並行。家庭角色的淡化，職場壓力的凸顯，反映了東亞社會的變遷。女性不再只是等待愛情的歸來，而是主動選擇愛與不愛，這種意識的覺醒，讓浪漫喜劇有了新的意義。從類型上看，《訂閱男友》延續了韓國浪漫喜劇一貫的優勢：節奏明快、橋段密集、情感濃度高；但它同時也試圖回應一個更宏觀的產業趨勢，在流媒體競爭與觀眾疲勞之下，浪漫喜劇如何重新獲得生命力？答案或許正如本劇所示：將「幻想」與「現實焦慮」並置。觀眾一方面享受多重男神帶來的視覺與情感刺激，另一方面，也在潛意識中被迫面對一個問題：當我們越來越依賴「不會失敗的愛」，是否也在逐漸喪失「真正去愛」的能力？除了主線劇情，《訂閱男友》還埋藏了許多彩蛋：致敬《單身即地獄》的橋段、SJ始源的驚喜登場、INFINITE南優賢的浪漫彈琴…，這些細節增添了趣味，也讓觀眾在追劇時多了一份驚喜感。更重要的是，許多觀眾能在徐未來身上找到共鳴：害怕改變、害怕失去，但仍渴望愛。這種代入感，使劇評不僅是觀影心得，更是情感共鳴的延伸。《訂閱男友》是一部集甜蜜、搞笑、奇幻與深刻於一體的浪漫喜劇。它用虛擬男友的幻想，映照真實愛情的不可取代；用豪華卡司的心動瞬間，包裹女性成長的深刻命題。對於年輕都會女性而言，它既是浪漫的慰藉，也是勇敢的召喚。愛情或許不能訂閱，但勇氣可以。當我們專注於當下，勇敢去愛，便能在不完美中找到屬於自己的幸福。●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com