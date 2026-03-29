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中東戰事已持續五週，伊朗革命衛隊官員表示，該國安全部隊已將條件下修到12歲，召募12歲的孩童駐守檢查站並執行其他任務，但此舉恐已違反聯合國兒童權利公約。綜合法新社等外媒報導，伊朗軍方在德黑蘭發起一項代號為「為了伊朗」的招募行動，徵召志願者協助革命衛隊與巴斯杰（Basij）民兵組織對抗全球惡霸，任務包括收集安全資料及執行巡邏，且將最低年齡限制下調至12歲。革命衛隊德黑蘭文化官員納達里（Rahim Nadali）聲稱，年僅12歲的兒童也可以登記加入，「考量那些請求加入者的年紀，我們目前已經把最低年齡下調到12歲，因為12歲至13歲孩子也想參與」。自美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，德黑蘭各地出現許多檢查站，其中部分被當地民眾目擊，有持槍的便服青少年駐守。但該項政策立即引發人權組織反彈，且伊朗曾簽署聯合國《兒童權利公約》，該公約明令禁止兒童參與軍事活動。早在2022年22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）遭宗教警察拘留身亡，引發抗議潮時，社群媒體就傳出有兒童、青少年身穿軍裝和裝備的照片，引發外界批評。伊朗人權中心（CHRI）指出，安全部隊在年初的示威潮中殺害逾200名兒童；國際特赦組織（Amnesty International）和人權觀察（HRW）也曾記錄多起兒童在示威中遭射殺、拘留和虐待的案例，批評德黑蘭當局對未成年人使用致命武力的行為早已違反國際法和公約。