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再開直播致歉高虹安 痛罵綠營臭俗辣

懲罰真心愛台中配 轟綠才是中共同路人

自爆王義川訂閱她頻道 狠酸「阿川三立唐伯虎」

民眾黨全體黨公職今（29）日下午才上凱道替前主席柯文哲討公道，晚上10點，中配立委李貞秀竟又突然開直播，引發支持者關注。因為日前她在柯文哲一審宣判開庭前，竟在直播中爆料「新竹市長高虹安有拿柯文哲的700萬元」。雖然隔天火速道歉，但仍對黨和當事人造成傷害。對此，李貞秀今晚表示，那天的資訊確實是錯的，未來會更謹言慎行，「我要證明阿北沒有看錯我，他的決定是對的。」另外，她也自爆民進黨立委王義川訂閱她的個人頻道，狠酸對方是「阿川三立唐伯虎」。李貞秀表示，高虹安有去凱道，她有去道歉，真的很不好意思，也有跟牽連到的人道歉。李貞秀在鏡頭前，努力表現已經改過自新，甚至秀出團隊幫她整理的講稿，似乎想表示自己不會再凸槌。沒想到正面積極鼓勵自己的話才剛講完，想到雙重國籍爭議，她忍不住又對著鏡頭開炮，痛罵民進黨不敢修憲，是臭俗辣。李貞秀表示，那天要問內政部社會住宅少蓋那麼多，結果住都中心的人士支出翻倍，這已經淪為民進黨的酬庸中心。請民進黨高官、立委們記得，你們領的是中華民國的薪水、國民給你們的薪水。李貞秀接著透露，有人建議他可以去告劉世芳，她有分裂國土罪，但我希望大事化小，不要把時間耗在內鬥上。「我從來沒把自己當陸配，去湖南同鄉會都是去拉票，才第一次去而已，民進黨恨得我牙癢癢，因為沒有任抹紅證據。」面對中配洗人口說法，李貞秀怒嗆綠營栽贓中配洗人口，近40萬的中配，有快一半、20多萬人不願拿台灣身份，如果是善良的政府，應該要好好愛護她們這群新住民，因為他們沒有選擇拿大陸身份。但「想冤枉你的人就是要冤枉你，這是懲罰真心愛台灣的陸配，你們才是中共同路人。」最後，李貞秀話鋒一轉，突然談到民進黨立委王義川有訂閱她的頻道，並罵他很壞，看她跟友軍講話就說對國民黨是一套嘴臉，國台辦幫她講話也不行嗎？根本是「阿川三立唐伯虎」，似乎在暗指王義川輕浮、自以爲才子。