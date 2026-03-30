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核電總貢獻量僅一成多 台積電要的是真綠電

未見處理高階核廢草案 台灣應積極開發地熱

學者：與美方施壓有關 籲政府多溝通

台灣從擁核走上2025非核家園，這一步，民進黨與環團走了40年。如今因科技的進步，AI、半導體產業的快速發展，台灣的用電需求量大幅增加。因此，總統賴清德表示，經濟部評估後，認為核二、核三廠具備重啟條件，台電已在重啟程序中，引發外界質疑民進黨改變非核家園的目標？儘管民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，立場不變，核廢料問題無法解決、沒有核安就沒有重啟條件，但仍引發政壇震盪。台灣樹人會理事長潘翰聲表示，這幾十年來的核能發電占台灣供電量比例其實不高，就算核二、核三重啟的供電量加起來，對台灣總貢獻電量也大約一成多。現在再生能源的供電量也有一成多，目標要到兩成，政府現在該做的應該是好好針對綠色能源被污名化的事情來討論，而不是核電重不重啟。潘翰聲強調，RE100（百分百再生能源）的定義就是沒有包含核電，要提升ESG的國際競爭力，需要的是零碳電力，台積電要的是綠電，不是核電。即使考量戰備需求，發電系統越分散，就越難被攻擊，但像核電廠或天然氣、燃煤廠，擊中一次就可以摧毀巨量電力供應，因此台灣該提高的是韌性程度，而不是總量，應該加強綠能、儲能和電網轉型。台灣綠黨共同召集人甘崇緯指出，綠黨一直堅定認為台灣不要使用核能，因為位處於火山帶、地震帶，核二、核三廠位在斷層附近，若能積極開發地熱發電，對台灣會有很大的幫助。像是菲律賓的電力有10％來自地熱，而台灣地熱發電不到1%，還有很多的開發空間。甘崇緯續指，去年核管法修法，是為了讓除役後的核電廠要再次運作有法源依據，但並非要求一定要做這件事情。雖然政府有提出三大原則「核安無虞、核廢有解、社會共識」都有達成，核電才有重啟可能，可是現在連高放射性廢棄物及處置條例的法案草案都沒有，該如何讓核廢有解？呼籲賴總統停止重啟程序。面對賴政府提出核電重啟評估，長期研究美台關係的淡江大學戰略所助理教授馬準威認為，背後可能有美方施壓！因為賴政府在處理這件事情上，態度很低調。若是因應當前經濟需求、AI發展，依台灣的電力結構，沒有非得重啟核電，其實還有很多替代選項，包含天然氣電廠增加等。另外，賴總統大可開協調會、辯論會來討論重啟核三廠的再運作計劃，跟支持者討論，但這些都沒有做。除了跟過去民進黨反核立場有關係之外，他很可能是有受到一些不方便公諸於世的壓力。馬準威強調，核能是美方高度認可的發電方式，台灣現在正在推全社會防衛韌性，電力是其中非常重要的環節，特別在戰時。若要穩定電力，核能是少數可以在「人為」操作下來增加產量、因應電力的發電方式。若從戰略角度來看，不排除國安會、相關高層曾與總統提這樣的意見。馬準威也提醒，台灣當年核四停工時，美方對於台灣的信賴感是下降的，但這波是安全考量，不至於影響對台軍售案，但美方很可能會持續向政府施壓。雖然他們知道台灣政治內部有很多複雜的因素，處理的時間可能會有些延宕，因此不會造成美方對台灣做太多的動作，至少民進黨政府該有的起手式已經有做出來。建議賴政府對內可進行政策討論、閉門會議來表達他的難處，才能有效減少雜音，鞏固台灣安全。